Bị nhà hàng từ chối chỉ vì... ăn một mình

Quán mì không phục vụ sự cô đơn

Cây viết Maggie Hiufu Wong của CNN Travel đã chia sẻ trải nghiệm ăn một mình tại Hàn Quốc và nhận về sự từ chối của nhà hàng. Maggie Hiufu Wong mở đầu bài viết bằng tiêu đề: "Chúng tôi không phục vụ sự cô đơn: Ăn một mình ngày càng phổ biến, dù nhiều nhà hàng không thích điều đó”.

Việc ăn một mình đang trở thành chủ đề gây tranh cãi tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cuối năm 2025, một quán mì đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị cho là treo biển thông báo rằng khách đi một mình phải gọi suất cho hai người.

Theo Maggie Hiufu Wong, một nhà hàng thậm chí treo tấm biển được viết bằng những dòng chữ in đậm: “Chúng tôi không phục vụ sự cô đơn”.

Tấm biển "từ chối phục vụ sự cô đơn" ở một nhà hàng Hàn Quốc. Ảnh Maggie Hiufu Wong.

Nhiều người cho rằng thông điệp này mang tính xúc phạm, thậm chí là phân biệt đối xử. Thông điệp này càng éo le trong bối cảnh tỷ lệ hộ gia đình chỉ có một người tại Hàn Quốc đã vượt mốc 36% tổng số hộ trong năm 2024 - mức cao kỷ lục.

“Một vài nơi yêu cầu tôi phải chờ thêm người đi cùng, và có những người Hàn Quốc đã đồng ý ngồi chung bàn với tôi. Đó không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng còn hơn là không có cách nào khác”, một du khách chia sẻ trải nghiệm ở quán mì từ chối phục vụ khách ăn một mình.

Với Maggie Hiufu Wong, công việc của một cây bút chuyên viết về du lịch và ẩm thực đồng nghĩa với việc thường xuyên khám phá các thành phố và nhà hàng một mình.

"Tôi từng may mắn được dùng bữa một mình tại nhiều nhà hàng ở đủ mọi phân khúc giá, bao gồm cả tại Hàn Quốc, mà không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên, trải nghiệm gần đây cho thấy định kiến lâu nay đối với khách ăn một mình không chỉ tồn tại ở Seoul mà còn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới", Maggie Hiufu Wong kể.

Năm 2023, một số nhà hàng tại Barcelona (Tây Ban Nha) đã gây phẫn nộ khi từ chối phục vụ khách đi một mình, với lý do muốn giữ bàn cho các nhóm đông người có khả năng chi tiêu cao hơn.

Cuối năm 2025, một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở Liverpool (Anh) cũng trở thành tâm điểm chú ý sau khi từ chối một nữ thực khách với lý do không phục vụ bàn một người vào giờ cao điểm. Nỗi e ngại khi phải ăn một mình phổ biến đến mức nó thậm chí còn có tên gọi riêng là solomangarephobic - nỗi sợ ăn uống một mình.

Đối với Gloria Chung Wing Han - một nhà văn chuyên về ẩm thực và du lịch sống tại Hồng Kông, Trung Quốc, việc dùng bữa một mình giúp nâng cao trải nghiệm ẩm thực. Ảnh: Gloria Chung.

Gloria Chung Wing Han - cây bút và stylist chuyên về ẩm thực, du lịch sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) - cho biết cô dành khoảng ba tháng mỗi năm để di chuyển và khoảng 40% số bữa ăn là dùng một mình. Theo cô, áp lực của việc “đơn độc trên bàn ăn” phần lớn xuất phát từ tâm lý của chính thực khách.

Với Chung, việc ăn một mình tại một quán bistro châu Âu đông đúc đôi khi còn khiến cô cảm thấy cô lập hơn cả khi ngồi thưởng thức thực đơn fine dining 12 món một mình.

Ăn một mình là xu hướng toàn cầu

Một số khó khăn mà du khách đi một mình gặp phải bắt nguồn từ tập quán ăn uống cộng đồng của Hàn Quốc. Từ các bữa thịt nướng kiểu Hàn, những nồi lẩu lớn cho tới banchan (các món ăn phụ truyền thống), tất cả đều được thiết kế để nhiều người cùng dùng chung.

Tuy nhiên, du khách vẫn có vô số lựa chọn khác, đặc biệt ở các khu thương mại như Gangnam hay Jongno, nơi có nhiều nhà hàng phục vụ thực đơn cho một người, cùng các quán mì và sikdang (quán ăn bình dân).

Ăn một mình đang trở thành xu hướng. Ảnh: Earth.

Thậm chí, Naver Maps - nền tảng bản đồ phổ biến của Hàn Quốc tương tự Google Maps - còn có bộ lọc riêng giúp người dùng tìm kiếm những địa điểm thân thiện với khách ăn một mình.

Ở nhiều nơi trên thế giới, xu hướng ăn một mình thậm chí đang phát triển mạnh và trở thành cơ hội kinh doanh mà giới chuyên gia cho rằng các chủ nhà hàng khó có thể bỏ qua trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

“‘Bàn cho một người’ không còn đơn thuần là vấn đề tiện lợi nữa, mà đã trở thành một xu hướng toàn cầu,” Laure Bornet - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách tăng trưởng quốc tế của nền tảng đặt bàn OpenTable - nhận định.

Vị phó chủ tịch cho biết, các nhóm khách một người hiện tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nhóm khách nào khác. Theo dữ liệu OpenTable chia sẻ với CNN Travel , số lượng khách ăn một mình trên toàn cầu đã tăng 19% trong năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất trong tất cả các nhóm khách.

Không chỉ đông hơn, nhóm khách này còn chi tiêu nhiều hơn. Trung bình, mỗi thực khách đi một mình chi khoảng 90 USD cho một bữa ăn, cao hơn 54% so với mức chi tiêu trung bình của các nhóm khách nói chung, đồng thời tăng thêm 7% so với năm trước.