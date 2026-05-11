Chấn động: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Mới đây, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo VOV đưa tin, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy - Ảnh: Công an cung cấp

Ca sĩ Miu Lê quê tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa). 5 tuổi, cha Miu Lê sang Canada định cư; sau khi cô tốt nghiệp trung học phổ thông thì mẹ cũng ra nước ngoài, theo VietNamnet.

Tuổi 19, Miu Lê bị mẹ bắt đi học lớp người mẫu để giảm cân và sửa dáng cho đẹp hơn. Tại lớp học này, cô được đạo diễn Lê Hoàng chọn để tham gia một bộ phim. Dù phim không công chiếu, Miu Lê vẫn có được cơ hội tiếp tục hợp tác với đạo diễn Lê Hoàng trong phim "Những thiên thần áo trắng" và nổi tiếng từ đó.

Miu Lê thành công cả 2 lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Trong gia tài phim điện ảnh, tác phẩm nổi bật nhất của cô là vai chính trong phim "Em là bà nội của anh" (2017). Các phim như: Cô gái đến từ hôm qua, Nhà có 5 nàng tiên, Chiếm đoạt... cũng được khán giả yêu thích.

Năm 2025, tên tuổi Miu Lê bùng nổ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Em xinh say Hi". Cô được quan tâm nhờ khả năng trình diễn sân khấu và tính cách hài hước, sau đó đạt thành tích lọt vào top 10 chung cuộc.

Về đời tư, Miu Lê được cho là có mối quan hệ tình cảm với Nam Vlog. Cả hai từng vướng tin đồn đường ai nấy đi, song nữ ca sĩ sau đó có động thái được cho là ngầm phủ nhận.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

