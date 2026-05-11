Nam shipper nhập viện cấp cứu sau uống loại nước "vạn người mê" mỗi khi mệt mỏi: "Tôi chỉ muốn giao hàng nhanh cho khách"

Câu chuyện về hành trình 48 giờ đối mặt với tử thần của nam shipper họ Hu, 36 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) là lời cảnh báo đanh thép cho thói quen lạm dụng nước tăng lực quá mức.

Theo thông rin từ Shenzhen Evening News, để duy trì sự tỉnh táo khi làm việc vào giờ cao điểm buổi tối với rất nhiều đơn giao đồ ăn, anh Hu đã uống liên tục 6 đến 7 chai nước tăng lực trong một khoảng thời gian cực ngắn. Với anh, đó là cách nhanh nhất để nạp năng lượng, chống lại cơn buồn ngủ và cũng bớt đói khi không kịp ăn tối đúng giờ.

Tuy nhiên, "cơn bão" caffeine bắt đầu tấn công âm thầm ngay sau đó mà anh không hề hay biết. Anh chỉ cảm thấy trong người khó chịu, bứt rứt nên cố gắng làm xong việc rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, gia đình bàng hoàng phát hiện anh Hu nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Lúc này, anh vẫn có phản ứng nhẹ và chỉ sốt nhẹ nên gia đình lầm tưởng anh bị kiệt sức thông thường và dìu anh lên giường để tiếp tục nghỉ ngơi.

Sự việc thực sự trở nên tồi tệ vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày. Anh Hu bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, thân nhiệt tăng vọt và mồ hôi vã ra như tắm. Ngay sau đó, nam shipper này bất ngờ rơi vào cơn co giật kịch liệt, đầu và tay chân run rẩy không kiểm soát.

Đáng sợ hơn, các cơn co giật lặp đi lặp lại liên tục, đỉnh điểm là cơn co giật cuối cùng kéo dài suốt 30 phút mà không hề thuyên giảm. Lúc này, anh Hu đã hoàn toàn mất ý thức, không còn phản ứng khi người thân gọi tên. Gia đình lập tức gọi cấp cứu đưa anh đến Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến (Trung Quốc) trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Tất cả chỉ tại 7 chai nước tăng lực để "giao hàng nhanh cho khách"

Tại bệnh viện, tình trạng của anh Hu chuyển biến xấu nhanh chóng, buộc các bác sĩ thần kinh phải hội chẩn khẩn cấp và chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Để khống chế các cơn co giật đang tàn phá não bộ, đội ngũ y tế phải sử dụng thuốc an thần mạnh nhất, đặt máy thở và áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Kết quả xét nghiệm từ trung tâm độc chất khiến tất cả ngỡ ngàng: 40 giờ sau khi uống, caffeine vẫn tồn tại đậm đặc trong máu anh. Đặc biệt, nồng độ caffeine trong nước tiểu còn cao hơn cả trong máu, cho thấy hệ thống bài tiết đã tê liệt, không thể chuyển hóa kịp lượng chất kích thích khổng lồ mà anh đã nạp vào dồn dập trước đó.

Bác sĩ điều trị Wu Qinglin của bệnh viện cho biết, nồng độ caffeine trong cơ thể anh Hu khi bắt đầu phát bệnh có thể đã vượt mức 100 mg/L, trong khi ngưỡng cảnh báo ngộ độc chỉ là 80 mg/L. Với khoảng 350 miligam caffeine nạp vào cùng lúc, anh Hu đã vượt xa giới hạn an toàn (200 miligam/lần dùng) mà cơ thể người trưởng thành có thể chịu đựng.

Chính sự kích thích quá mức này đã gây ra bệnh não nhiễm độc, dẫn đến những cơn co giật như động kinh. Sau nhiều ngày điều trị nhắm mục tiêu và cai máy thở, anh Hu mới dần tỉnh lại và ổn định các chỉ số sinh tồn. Anh tâm sự, từ khi làm nghề shipper, anh thường xuyên dùng cà phê và nước tăng lực khi mệt mỏi. Anh khóc trong hối hận: "Hôm đó tôi quá mệt mà đường đông đúc, tôi chỉ muốn tỉnh táo và giao hàng nhanh cho khách thôi mà".

Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang coi nước tăng lực hay bất kỳ loại đồ uống chứa caffeine nào là giải pháp để "vượt ngưỡng" mệt mỏi, buồn ngủ và lạm dụng chúng.

Những lưu ý quan trọng khi dùng nước tăng lực

Về bản chất, nước tăng lực là một loại đồ uống chức năng hỗ trợ tỉnh táo tức thì nhờ sự kết hợp của caffeine, taurine và các vitamin nhóm B. Nếu được sử dụng điều độ với liều lượng hợp lý, loại nước này không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, ranh giới giữa "cú hích năng lượng" và "cơn ác mộng y tế" nằm ở cách bạn sử dụng. Tuyệt đối đừng mức phải sai lầm như nam shipper kể trên và nhớ những lưu ý sau:

- Giới hạn liều lượng: Mỗi ngày không nạp quá 500ml nước tăng lực (tương đương 2 lon nhỏ). Tuyệt đối không uống dồn dập lượng lớn trong thời gian ngắn để tránh ngộ độc hệ thần kinh.

- Quy tắc bù nước lọc bắt buộc: Nước tăng lực gây mất nước mạnh, nên cần uống thêm nhiều nước lọc hơn bình thường khi dùng, tuyệt đối không dùng thay thế nước lọc.

- Kiểm tra hàm lượng caffeine và đường: Chỉ chọn sản phẩm có thương hiệu, hàm lượng caffeine dưới 32mg/100ml. Tránh xa các loại nước trôi nổi chứa đường hóa học và caffeine tổng hợp nồng độ cao.

- Uống đúng thời điểm: Không uống khi bụng rỗng hoặc đang kiệt sức quá mức, không uống sát thời điểm uống thuốc, không uống khi sắp đi ngủ.

- Tuyệt đối không pha trộn với rượu bia: Sự kết hợp giữa chất kích thích và chất cồn gây rối loạn nhịp tim cực mạnh, làm tăng huyết áp đột ngột và gây áp lực kinh khủng lên hệ tim mạch.

Đặc biệt, nhớ dừng lại ngay khi có dấu hiệu lạ như tim đập nhanh, run tay hoặc vã mồ hôi sau khi uống. Nếu khó chịu mức độ nặng hoặc dai dẳng quá 2 giờ, cần đến bệnh viện ngay.