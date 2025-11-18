Đi xe máy chở trẻ em theo cách này có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (thường được gọi tắt là Nghị định 168) đã được ban hành và đi vào thực tiễn từ đầu năm 2025, quy định về các mức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời quy định mức trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong số các điểm được nêu ra trong nghị định, quy định chở trẻ em trên xe gắn máy, xe mô tô (gọi tắt là xe máy) cũng cần được lưu ý.

Trẻ dưới 6 tuổi có thể ngồi ở phía trước người lái xe máy, và được khuyến khích sử dụng ghế riêng. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại khoản 9 Điều 7 , nghị định nêu ở điểm h rằng người điều khiển xe máy không được vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 06 tuổi ngồi phía trước. Tức là trẻ em được phép ngồi phía trước người lái xe máy, nhưng chỉ khi trẻ em từ 6 tuổi trở xuống.

Nghị định cũng nêu mức phạt khi vi phạm điều này. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng; trong trường hợp vi phạm và gây tai nạn, người lái còn có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Báo Tiền Phong

Các quy định đã được ban hành cho thấy rằng trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi cần ngồi phía sau người lái xe máy và cần có người lớn ngồi cùng; trong trường hợp không có người lớn khác thì cần sử dụng đai an toàn.

Trẻ từ 12 tuổi trở lên được coi là người lớn khi ngồi trên phương tiện xe 2 bánh; do đó, người điều khiển xe máy chỉ được phép chở một trẻ từ 12 tuổi trở lên. Song, người lái xe vẫn có thể chở thêm một trẻ dưới 6 tuổi ở phía trước, hoặc một trẻ trên 6 tuổi với điều kiện ngồi giữa người lái và trẻ 12 tuổi.

Nghị định cũng nêu một số quy định có liên quan đến việc chở trẻ em bằng xe đạp, xe máy:

Điều 7: Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: g) Chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; i) Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Điều 9. Xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ Khoản 4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: đ) Chở người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, Nghị định 168 được quan tâm trở lại do từ 1/1/2026, một số quy định sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định về việc chở trẻ em trên xe ô tô phải sử dụng ghế trẻ em phù hợp.

Điều 6 có nêu các quy định như sau:

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: m) Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định;