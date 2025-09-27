Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cho mượn xe, bị phạt nguội qua camera AI, chủ xe hay người lái chịu trách nhiệm?

27-09-2025 - 14:39 PM | Sống

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định đối với xe máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm với phương tiện khi để xảy ra vi phạm.

Sau những tác động tích cực của các camera giao thông AI , trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thắc mắc, trong đó có việc làm sao xử phạt nguội khi chủ xe cho mượn hoặc chưa sang tên.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho biết việc thông báo vi phạm qua hình ảnh được gửi tới tất cả các chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) đứng tên trên đăng ký xe . Đối với mô tô và xe gắn máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng với phương tiện mình đã đăng ký.

Cho mượn xe, bị phạt nguội qua camera AI, chủ xe hay người lái chịu trách nhiệm?- Ảnh 1.

Các trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông sẽ được hệ thống camera AI ghi nhận và "chính chủ" có trách nhiệm khi cơ quan chức năng gửi thông báo xử phạt.

Hiện nay, việc xác định chủ xe dễ dàng hơn khi có sự liên thông giữa cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với việc mua bán, sang tên chuyển chủ, người dân phải đến cơ quan đăng ký xe (cấp xã) để thực hiện thủ tục hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công và VNeID.

Hiện luật quy định không thực hiện thủ tục về đăng ký xe đối với phương tiện bị thông báo vi phạm TTATGT. Tới đây, Cục CSGT sẽ đề xuất thêm các biện pháp để ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của chủ xe mô tô, xe gắn máy.

Hiện nay có khoảng 10 camera AI được lắp đặt trên các tuyến phố nội đô ở Hà Nội và trên một số tuyến cao tốc. Qua trích xuất dữ liệu tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, từ 12h ngày 25/9 đến 12h ngày 26/9, camera AI đã phát hiện hàng trăm lái xe vượt đèn đỏ và 543 lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận 43 lái xe không thắt dây an toàn. Số lượng vi phạm này đã giảm nhiều hơn so với những ngày trước đây.

Camera tại Km12 cao tốc này cũng ghi nhận trong 24 giờ có 3.217 lượt phương tiện chạy qua, tốc độ trung bình trên tuyến là 65,77km/h. Thời gian tới, hàng nghìn camera AI sẽ được triển khai lắp đặt trên phạm vi cả nước.

Theo Tiến Hằng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm"

"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm" Nổi bật

Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến

Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến Nổi bật

Sau Rằm tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp được đà may mắn, tiền bạc không đếm xuể, sự nghiệp ngày càng rực rỡ

Sau Rằm tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp được đà may mắn, tiền bạc không đếm xuể, sự nghiệp ngày càng rực rỡ

14:31 , 27/09/2025
Một thế hệ đang lặp lại sai lầm: Tuổi 35 nghĩ còn trẻ, quên mất quỹ dự phòng

Một thế hệ đang lặp lại sai lầm: Tuổi 35 nghĩ còn trẻ, quên mất quỹ dự phòng

14:09 , 27/09/2025
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

13:45 , 27/09/2025
20 tuổi thờ ơ với tiền bạc, 10 năm sau mới “thấm” cảnh bấp bênh: Giá như tôi biết sớm hơn thì giờ đã khác!

20 tuổi thờ ơ với tiền bạc, 10 năm sau mới “thấm” cảnh bấp bênh: Giá như tôi biết sớm hơn thì giờ đã khác!

12:55 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên