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Đĩa măng cụt đang khiến 1 gia đình thành tâm điểm MXH: Kiểu yêu thương con này có phải ngột ngạt quá rồi không?

| | Sống

Sự ồn ào trên mạng rồi sẽ qua đi, đĩa măng cụt cũng sẽ được ăn hết. Điều đọng lại cuối cùng là vết thương lòng của người trong cuộc.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một video: Người mẹ bưng đĩa măng cụt đã lột vỏ vào phòng con trai, tay cầm điện thoại quay sát mặt con để ghi lại khoảnh khắc "yêu thương". Lúc này, người con đang chăm chú dùng kính hiển vi để sửa chữa một linh kiện tinh vi.

Thấy mẹ vào, cậu bé liên tục nói: "Mẹ đừng vào đây, đừng lại gần" . Người mẹ vẫn tiến tới, giải thích đây là măng cụt do bà ngoại lột vỏ và giục con ăn để thư giãn. Cậu bé bật khóc bất lực: "Vì trả lời mẹ mà con làm hỏng rồi. Mẹ có biết con sửa cái này cực khổ thế nào không?" . Thay vì thấu hiểu, người mẹ lại cảm thấy tủi thân vì lòng tốt bị từ chối và hỏi ngược lại: "Có phải con đang ở tuổi nổi loạn không?" .

Đoạn video lập tức bùng nổ tranh cãi với hai luồng ý kiến trái chiều:

Người mẹ tủi thân và đứa trẻ bất lực

Nhiều người bênh vực người mẹ, cho rằng măng cụt đắt đỏ lại tốn công bóc vỏ, bà ngoại và mẹ chỉ muốn dành điều tốt nhất cho con nên việc bị phản ứng gay gắt khiến họ tổn thương. Ngược lại, những người ủng hộ đứa trẻ lại thấu hiểu sự ức chế khi đang tập trung cao độ cho đam mê thì bị cắt đứt mạch suy nghĩ, làm hỏng thành quả lao động suốt nhiều giờ.

Người mẹ bê đĩa măng cụt đã bóc vỏ sẵn vào phòng con trai

Thực tế, kiểu "quan tâm gây áp lực" này rất phổ biến trong các gia đình. Nghĩ một cách tích cực, cha mẹ chỉ muốn thể hiện tình yêu thương nhưng lại vụng về trong cách biểu đạt và thiếu đi ranh giới tôn trọng con cái. Nếu chỉ ở phạm vi gia đình, mâu thuẫn này rất dễ nguôi ngoai sau một lời giải thích hay xin lỗi.

Hậu quả khi đưa "chuyện nhà" lên mạng xã hội

Sai lầm lớn nhất của người mẹ là quay video và đăng lên mạng để tìm kiếm sự đồng cảm. Khi một va chạm nhỏ trong gia đình biến thành từ khóa hot tìm kiếm (hot search), nó lập tức trở thành cuộc "thẩm phán toàn dân".

Cộng đồng mạng có thể bàn tán xôn xao rồi nhanh chóng quên đi để chạy theo những tin tức giật gân khác. Nhưng đứa trẻ thì không. Thế giới của một đứa trẻ rất nhỏ. Khi đối mặt với việc mẹ mình bị chỉ trích, hoặc bị bạn bè mang câu chuyện ra bàn tán, cậu bé sẽ phải chịu áp lực tâm lý đè nặng. Đứa trẻ không hề có tiếng nói trên mạng xã hội, nhưng lại là người phải gánh chịu toàn bộ "hậu chấn tâm lý" từ dư luận.

Sự ồn ào trên mạng rồi sẽ qua đi, đĩa măng cụt cũng sẽ được ăn hết. Điều đọng lại cuối cùng là vết thương lòng của người trong cuộc. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh: Đừng biến không gian riêng tư của con thành công cụ câu tương tác, và hãy học cách yêu thương đi kèm với sự tôn trọng ranh giới của con trẻ.

Chi tiết bất thường trong bức ảnh hai mẹ con khiến ngàn phụ huynh xuýt xoa: Dạy con sao hay thế!

Theo Thanh Hương

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