Địa Ốc Sài Gòn (SGR) với kỳ vọng bứt tốc định hình vị thế mới

Trong suốt hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HOSE: SGR) đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bất động sản sở hữu nền tảng tài chính vững chắc, đội ngũ lãnh đạo giàu uy tín và chiến lược tích lũy quỹ đất bài bản. Không chạy theo những làn sóng nóng, SGR chọn con đường đi chậm mà chắc, âm thầm gom quỹ đất hàng trăm ha với giá vốn thấp trong nhiều năm, tạo tiền đề cho những cú bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Điểm đặc biệt ở SGR là cơ cấu cổ đông "chất lượng" bậc nhất ngành, hơn 70% cổ phần được nắm giữ bởi cổ đông lớn và ban lãnh đạo trong suốt nhiều năm, thể hiện sự gắn bó lợi ích giữa người điều hành và nhà đầu tư. Đây cũng là yếu tố tạo ra sự ổn định chiến lược, tránh những biến động thiếu kiểm soát thường thấy ở nhiều doanh nghiệp bất động sản khác.

Về kết quả kinh doanh, SGR luôn duy trì biên lợi nhuận gộp trên 50%, con số mà ngay cả các "ông lớn" ngành địa ốc cũng khó đạt được. Doanh nghiệp trả cổ tức đều đặn nhiều năm liền, thể hiện cam kết chia sẻ thành quả với cổ đông. Chính nhờ nền tảng này, SGR trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự kết hợp giữa an toàn vốn và tiềm năng tăng trưởng.

5 động lực tăng trưởng đột phá trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn SGR bước vào chu kỳ tăng tốc sau thời gian dài chuẩn bị. Hàng loạt dự án trọng điểm đồng loạt triển khai, tạo cơ hội cho doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đột biến và mở rộng quy mô thị trường.

Thứ nhất là mục tiêu lợi nhuận 320 tỷ từ các thương vụ chuyển nhượng dự án. Nguồn thu từ các dự án này góp phần rất lớn để tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Qua đó góp phần giúp SGR có thêm tiềm lực tài chính để tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô.

Động lực thứ 2 đến từ việc khởi công hai dự án then chốt: Phú Định và An Phú Bình Dương. SGR đã chính thức khởi công dự án chung cư Phú Định tại TP.HCM và An Phú Bình Dương, dự kiến mở bán ngay trong năm 2025. Đây là những dự án có biên lợi nhuận ấn tượng, ước tính lợi nhuận hàng trăm tỷ.

Động lực thứ 3 là việc hoàn thiện pháp lý hai dự án "khủng" tại miền Bắc. Không chỉ tập trung ở miền Nam, SGR đang mở rộng dấu chân ra miền Bắc với hai dự án chiến lược: Việt Xanh (Hòa Bình) 49ha và Nam Tiến 2 (Phổ Yên, Thái Nguyên) 36ha. Hai dự án này dự kiến mở bán từ năm 2026, được kỳ vọng mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần vốn hóa hiện tại của doanh nghiệp.

Dự án khu dân cư Nam Tiến 2, Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên

Động lực tiếp theo là SGR đã tăng vốn thành công, cải thiện thanh khoản cổ phiếu.

SGR đã hoàn tất phát hành gần 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu về gần 400 tỷ đồng. Nguồn vốn này không chỉ giúp doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai các dự án mới như Việt Xanh, mà còn tăng sức mạnh tài chính để mở rộng quỹ đất. Trên thị trường, sau khi Chủ tịch HĐQT bán 7 triệu cổ phiếu, có dấu hiệu tổ chức lớn tham gia mua vào, cải thiện đáng kể thanh khoản mã SGR.

Đặc biệt, động lực đến từ kho dự trữ "khủng" gần 1.000 ha sẽ là bệ phóng tăng trưởng dài hạn. Ngoài các dự án đang triển khai, SGR sở hữu quỹ đất khổng lồ, đủ để phát triển trong nhiều năm tới: 80ha Nhơn Trạch (Đồng Nai), 5,6ha Vũng Tàu, 18,2ha Bình Thuận, 9.500m² chung cư cao cấp tại Cần Thơ, 61,3ha Quảng Ngãi, 36,8ha Phú Quốc, 484ha Quảng Ninh... Đây chính là "kho báu" giúp SGR đảm bảo nguồn cung dự án dài hạn, sẵn sàng "bung hàng" khi thị trường thuận lợi.

Dự án khu đô thị Việt Xanh, Hòa Bình

Năm bản lề hội tụ cả ngắn hạn và dài hạn

Năm 2025 không chỉ là thời điểm SGR ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ các thương vụ chuyển nhượng và mở bán dự án, mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình chiến lược. Doanh nghiệp đã hoàn tất giai đoạn tích lũy quỹ đất giá rẻ và đang bước vào thời kỳ khai thác mạnh mẽ.

Với nền tảng tài chính an toàn, ban lãnh đạo gắn bó lợi ích với cổ đông, biên lợi nhuận vượt trội, SGR hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những cổ phiếu bất động sản hấp dẫn nhất thị trường.

Nếu giai đoạn 2010–2020 là thời gian SGR xây nền móng, thì 2025–2030 sẽ là hành trình vươn tầm. Nhà đầu tư không chỉ chờ đợi lợi nhuận đột biến ngắn hạn, mà còn đặt cược vào giá trị tăng trưởng dài hạn khi hàng loạt dự án quy mô nghìn tỷ lần lượt ra mắt.

Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ hồi phục, những doanh nghiệp đã tích lũy quỹ đất giá vốn thấp, tài chính mạnh và pháp lý sẵn sàng như SGR sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. Câu chuyện của SGR không còn chỉ là "sở hữu đất", mà là "hiện thực hóa giá trị đất" – và năm 2025 chính là bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho hành trình đó.

Đáng chú ý, kết phiên ngày 12/08/2025, cổ phiếu SGR đóng ở mức 32.500 đồng, tương ứng vốn hóa chỉ khoảng 2.270 tỷ đồng – mức định giá vẫn còn rất hấp dẫn nếu so với khối lượng quỹ đất gần 1.000 ha mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Với P/E hiện tại chỉ 13, SGR đang rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp bất động sản cùng ngành, mở ra dư địa tăng giá hấp dẫn cho nhà đầu tư.