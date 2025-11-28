Diamond Boulevard hưởng lợi kép từ Metro số 2 và Quốc lộ 13 mở rộng

Cú hích từ cuộc "cách mạng" hạ tầng Đông Bắc

Không còn đóng vai trò vùng đệm, khu vực Đông Bắc TP.HCM đang chứng kiến cuộc "thay da đổi thịt" ngoạn mục nhất trong thập kỷ qua. Theo báo cáo chiến lược 2025-2030, động lực chính đến từ quyết tâm của Chính phủ và địa phương trong việc khơi thông các mạch kết nối liên vùng, biến Thuận An cũ nay thuộc vùng Đông Bắc TPHCM từ đô thị vệ tinh trở thành phần mở rộng tự nhiên của TP. Thủ Đức.

Chính sự bứt phá về hạ tầng này đã kích hoạt làn sóng trí thức trẻ dịch chuyển từ trung tâm TP.HCM về khu vực Đông Bắc. Đặc biệt, quy hoạch cho phép xây dựng các tòa tháp tài chính cao tới 60 tầng dọc Quốc Lộ 13 đang tạo nên lực hút mạnh mẽ về việc làm và thương mại. Sự cộng hưởng giữa quy hoạch đột phá và áp lực dân số thực (nhu cầu ở/thuê cao) đang biến khu vực Đông Bắc TPHCM thành thị trường bất động sản có thanh khoản và giá trị thực tốt nhất hiện nay.

Tâm điểm của sự chuyển mình này là việc giải quyết "điểm nghẽn" trên trục huyết mạch Quốc lộ 13. Nhờ cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98, dự án tiếp tục mở rộng đoạn đường từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình đã được kích hoạt với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Song song đó, tại địa phận Bình Dương cũ, Quốc lộ 13 cũng đang bước vào giai đoạn nâng cấp lịch sử với vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, mở rộng lên 8 làn xe (lộ giới 64m).

Khi hoàn thành vào giai đoạn 2026 - 2028, trục giao thông này sẽ trở thành "Đại lộ Tài chính - Thương mại - Dịch vụ" xuyên suốt không rào cản. Nằm ngay mặt tiền đại lộ, Diamond Boulevard không chỉ hưởng lợi tối đa về lợi thế kết nối mà còn đón đầu làn sóng tăng giá bất động sản khi hạ tầng hoàn thiện. Ngoài ra, sự đẩy nhanh tiến độ của Vành đai 3 TP.HCM cũng tạo thêm trục ngang chiến lược, giúp cư dân kết nối nhanh chóng về khu Đông và sân bay Long Thành mà không cần đi xuyên tâm thành phố.

Một điểm nhấn đắt giá khác trong quy hoạch khu vực chính là hệ thống đường sắt đô thị. Tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ pháp lý, trong đó Diamond Boulevard sở hữu lợi thế "cạnh trạm" khi nằm gần Ga Metro C7. Đây là động lực then chốt giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM mà còn đảm bảo dư địa tăng giá bền vững cho tài sản trong dài hạn.

Diamond Boulevard nằm cạnh nhà ga số C7 thuộc quy hoạch tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Lịch sử bất động sản tại các quốc gia phát triển và thực tế tại khu vực Xa lộ Hà Nội (TP.HCM) đã chứng minh: Bất động sản nằm trong khu vực TOD, đặc biệt là vị trí "cạnh trạm", luôn có tốc độ tăng giá cao hơn 15-30% so với mặt bằng chung. Đơn cử, giá bất động sản khu vực gần ga An Phú (Metro số 1) đã tăng từ mức 28-36 triệu đồng/m² lên 70-120 triệu đồng/m² ở thời điểm hiện tại.

Khi hệ thống Metro và các trục vành đai hoàn thiện, khoảng cách địa lý sẽ bị xóa bỏ, thời gian di chuyển từ khu vực Đông Bắc TP.HCM về sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm hành chính TPHCM, dự kiến rút ngắn chỉ còn khoảng 20 - 25 phút.

Đây là yếu tố then chốt thu hút nhóm khách hàng trẻ và các chuyên gia – những người ưu tiên xu hướng sống hiện đại và sử dụng phương tiện công cộng, tạo nên tính thanh khoản cao cho khu căn hộ.

Vị trí đắc địa giúp khu căn hộ Diamond Boulevard hưởng lợi kép từ sự bứt phá hệ thống giao thông

Không chỉ chờ đợi tiềm năng tăng giá từ hạ tầng tương lai, Diamond Boulevard còn giải quyết được ngay bài toán khai thác dòng tiền hiện tại. Dữ liệu báo cáo 2024 cho thấy, khu Đông Bắc TPHCM (Thuận An cũ) sở hữu mật độ dân số kỷ lục 7.394 người/km² cùng tốc độ đô thị hóa đạt 98,5%. Đây là thị trường tiêu thụ nội địa lớn, lý giải cho sự hiện diện dày đặc của các "ông lớn" bán lẻ như AEON Mall hay Lotte Mart.

Đặc biệt, Diamond Boulevard tọa lạc tại "trái tim" của thủ phủ công nghiệp – liền kề VSIP 1, KCN Việt Hương và kết nối nhanh chóng đến Sóng Thần. Đây là nơi làm việc của hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và nhân sự cấp cao. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao, đảm bảo an ninh tại khu vực này còn khan hiếm, nhu cầu thuê nhà là cực lớn.

Với vị thế này, sở hữu căn hộ tại Diamond Boulevard đồng nghĩa với việc nắm giữ một tài sản sinh lời kép bền vững. Theo nhận định từ các chuyên gia, tỷ suất lợi nhuận cho thuê tại khu vực này ước tính đạt mức ổn định khoảng 4.7%/năm.

Vùng trũng giá và đòn bẩy tài chính ưu việt

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông Bắc đang bứt tốc mạnh mẽ, Diamond Boulevard tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường khi công bố mức giá tham chiếu chỉ từ 35 triệu đồng/m². Đây được đánh giá là mức giá "chạm đáy" của phân khúc căn hộ mặt tiền Quốc Lộ 13 hiện nay. Trong khi các dự án cùng phân khúc trên trục Quốc lộ 13 hoặc khu vực lân cận đã thiết lập mặt bằng giá cao hơn từ 20-30%.

Khu căn hộ Diamond Boulevard sở hữu mức giá chỉ từ 35 triệu/m2 trong thời điểm hạ tầng Đông Bắc TPHCM bứt tốc mạnh mẽ

Bên cạnh mức thanh toán ban đầu chỉ 10% giá trị căn hộ để ký HĐMB, khách hàng còn được hưởng chính sách đòn bẩy tài chính linh hoạt. Cụ thể, các ngân hàng uy tín (Vietcombank, Vietinbank, PublicBank, TPBank, Agribank) sẽ hỗ trợ ân hạn nợ gốc lên đến 3 năm.

Điểm nhấn của chính sách là gói hỗ trợ lãi suất kéo dài đến thời điểm bàn giao (dự kiến Quý 2/2026) và cộng thêm 12 tháng tiếp theo. Điều này giúp cư dân gỡ bỏ hoàn toàn áp lực tài chính trong năm đầu tiên an cư hoặc khai thác cho thuê, tạo ra lợi thế "kép" giúp tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

Đặc biệt, nhằm đón đầu nhu cầu thực tế của làn sóng chuyên gia đang đổ về khu vực Đông Bắc TPHCM, khu căn hộ còn tung ra gói chính sách "Nhà Sẵn Full Nội Thất - Dọn vào ở ngay" với tổng giá trị quà tặng lên đến 130 triệu đồng. Căn hộ được bàn giao với nội thất hoàn thiện không chỉ giúp gia chủ tiết kiệm thời gian, chi phí thiết kế mà còn sẵn sàng đưa vào khai thác kinh doanh ngay lập tức.

Sở hữu mặt tiền Quốc lộ 13, cạnh ga C7 (metro Thủ Dầu Một – TP.HCM), ngay lõi các khu công nghiệp lớn, pháp lý hoàn chỉnh và đã cất nóc, Diamond Boulevard tạo sức hút nhờ mức giá chỉ từ 35 triệu/m² cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Khu căn hộ được đánh giá là lựa chọn đầu tư sáng giá và thực tế tại khu Đông Bắc TP.HCM trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới theo tiến độ hạ tầng khu vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc.