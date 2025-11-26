Diamond Boulevard: lựa chọn đầu tư - an cư nổi bật trên trục Quốc Lộ 13

Ngay ga Metro C7 và trục Quốc lộ 13 – Nhân đôi lợi thế hiếm có của Diamond Boulevard

Trong bối cảnh nhu cầu an cư gần trung tâm ngày càng tăng, khách hàng hiện nay ưu tiên những khu căn hộ có thể rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối đa hướng và có tiềm năng tăng giá rõ rệt. Theo các báo cáo của CBRE và Savills, bất động sản gắn với mô hình TOD và nằm cạnh các tuyến metro luôn có mức tăng trưởng tốt hơn mặt bằng chung, nhờ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu "ở gần – đi nhanh – sống tiện" của cư dân đô thị mới.

Đúng lúc thị trường đang tìm kiếm những giá trị đó, Diamond Boulevard xuất hiện như một điểm sáng nổi bật. Khu căn hộ sở hữu vị trí ngay cạnh ga Metro C7 của tuyến Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM, có thể nói đây là một lợi thế hiếm có, giúp cư dân di chuyển thẳng vào trung tâm mà không phụ thuộc vào đường bộ. Khi đi vào hoạt động, tuyến metro này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo nên điểm giao thông đa tầng (đường bộ – đường sắt đô thị), mở ra dư địa tăng giá mạnh mẽ cho bất động sản khu vực. Cộng hưởng cùng trục Quốc lộ 13 – tuyến "xương sống" đã được mở rộng lên 8 làn xe – Diamond Boulevard trở thành tâm điểm kết nối của cả TP.HCM trong thời điểm hiện nay.

Diamond Boulevard hưởng trọn lợi thế từ quy hoạch hạ tầng trong thời gian tới khi nằm sát mạnh Ga metro C7 của tuyến metro Thủ Dầu Một - TPHCM

Các chuyên gia dự báo, khi tuyến Metro Thủ Dầu Một - TPHCM và Quốc lộ 13 hoàn thiện, mặt bằng giá căn hộ tại khu vực này có thể đạt ngưỡng 90 triệu đồng/m² vào năm 2027. Với vị trí nằm ngay ga C7 và trên mặt tiền Quốc lộ 13, Diamond Boulevard được đánh giá là một trong những dự án có biên độ tăng trưởng rõ nét nhất trong giai đoạn 2025–2027.

Diamond Boulevard sở hữu pháp lý hoàn chỉnh – tiến độ đảm bảo

Hiện diện nổi bật trên Quốc lộ 13 – tuyến đường được xem là "huyết mạch vàng" của khu vực Đông Bắc TP.HCM, Diamond Boulevard thừa hưởng lợi thế thương mại – dịch chuyển hiếm có. Đây cũng là cung đường có quỹ đất ngày càng giới hạn, giá trị ghi nhận xu hướng tăng theo từng giai đoạn nâng cấp hạ tầng.

Từ Diamond Boulevard, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các trung tâm thương mại, mua sắm và dịch vụ sầm uất: AEON Mall, Vincom Plaza, Mega Market, Lotte Mart, cùng hệ thống bệnh viện quốc tế như Hạnh Phúc, Becamex, Columbia Asia… Tất cả tạo nên một không gian sống tiện nghi và hoàn chỉnh.

Diamond Boulevard đồng thời nằm ngay lõi của cụm khu công nghiệp lớn gồm VSIP 1, Việt Hương 1 và Sóng Thần – nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao. Vị trí này giúp khu căn hộ trở thành lựa chọn an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân hiện hữu lẫn đội ngũ chuyên gia, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững, đón đầu nhu cầu ở thực gia tăng từng năm.

Khu căn hộ Diamond Boulevard sở hữu vị trí mặt tiền Quốc Lộ 13, gần kề AEON Mall và các khu công nghiệp lớn như VSIP1, Việt Hương 1, Sóng Thần với mức giá chỉ từ 35 triệu/m2

Về pháp lý, khu căn hộ đã được cấp phép huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai (Quyết định 2443/SXD-QLN). Công trình đã cất nóc ngày 20/6/2025 và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao quý II/2026. Đây là nhóm tiêu chí được người mua ưu tiên trong bối cảnh thị trường chú trọng an toàn pháp lý và tiến độ.

Về giá bán, Diamond Boulevard hiện được chào từ 35 triệu đồng/m² bàn giao full nội thất, được đánh giá cạnh tranh so với mặt bằng chung khu vực, nhất là khi so trên tiêu chí pháp lý - tiến độ - vị trí cận metro - mặt tiền đại lộ. Mức giá này mở rộng khả năng tiếp cận cho nhóm khách hàng trẻ, người mua lần đầu và nhà đầu tư cần tìm điểm vào hợp lý.

Khu căn hộ cũng xây dựng lộ trình thanh toán linh hoạt nhằm giảm áp lực dòng tiền: Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ để ký ngay hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán đa dạng và linh hoạt phù hợp với tài chính của khách hàng như: thanh toán chỉ từ 1%/tháng, phù hợp với người mua có dòng tiền ổn định nhưng không muốn dồn vốn lớn ban đầu; hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà và thêm 12 tháng sau bàn giao; cùng mức chiết khấu lên đến 2% giúp giảm đáng kể chi phí tài chính. Đặc biệt, việc ân hạn nợ gốc lên đến 3 năm, sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư xoay vòng vốn hoặc chờ hình thành dòng tiền cho thuê.

Đặc biệt, Diamond Boulevard còn có hệ thống ngân hàng đồng hành gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank, Public Bank và TPBank, giúp tăng mức độ an toàn cho khách hàng trong giao dịch.

Về khả năng khai thác, Diamond Boulevard hiện nằm trong lõi các cụm khu công nghiệp lớn, vốn là nơi tập trung đông đảo kỹ sư, chuyên gia và lao động có tay nghề. Vì thế mà nhu cầu thuê ổn định từ nhóm khách này sẽ giúp tối ưu công suất khai thác và tỷ lệ lấp đầy khi bàn giao.

Với lợi thế pháp lý hoàn thiện, tiến độ rõ ràng, giá bán cạnh tranh và vị trí gần ga metro C7 thuộc tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, Diamond Boulevard được xem là một trong những khu căn hộ đáng chú ý trên trục Quốc lộ 13 trong giai đoạn thị trường hướng đến sự thận trọng và ưu tiên giá trị thực.