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Diamond Sky: Không gian sống cho gia đình đa thế hệ

| | Bất động sản

Diamond Sky: Không gian sống cho gia đình đa thế hệ

Khi nhiều thế hệ cùng tìm kiếm một nơi ở, bài toán không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở cách tổ chức không gian để mọi thành viên vừa kết nối, vừa có khoảng riêng. Tại trung tâm Van Phuc City, Diamond Sky phát triển các dòng căn hộ với thiết kế linh hoạt, kết hợp hệ tiện ích liền kề và lợi thế vị trí hiếm có.

Từ lợi thế vị trí đến chuẩn sống đa thế hệ

Với gia đình hiện đại, một nơi an cư lý tưởng ngày càng được đánh giá qua nhiều yếu tố: thuận tiện di chuyển, đầy đủ tiện ích và khả năng đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các thành viên trong cùng một mái nhà.

Diamond Sky nằm tại trung tâm Van Phuc City, mặt tiền Quốc lộ 13, kết nối nhanh chóng đại lộ Phạm Văn Đồng cùng Metro 3B đi ngang qua. Đáng chú ý, Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60m, quy mô 10–14 làn xe, tăng năng lực kết nối từ dự án.

Ngay tại khối đế dự án là Diamond Sky Mall rộng 30.000m², bổ sung không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay dưới chân nhà.

Mỗi thế hệ một không gian, cả nhà một mái ấm

Giá trị của một căn hộ dành cho gia đình đa thế hệ nằm ở cách các không gian được tổ chức. Tại Diamond Sky, các căn: 1PN+, 2PN và 3PN đều được bố trí phòng tắm riêng. Không gian phòng khách, phòng bếp và bàn ăn được kết nối theo hướng mở, tạo thành khu vực sinh hoạt chung để cả gia đình quây quần. Trong khi đó, phòng ngủ được bố trí về các khu vực riêng tư hơn, tạo khoảng đệm cần thiết giữa không gian chung và nơi nghỉ ngơi.

Diamond Sky: Không gian sống cho gia đình đa thế hệ - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Diamond Sky Mall 30.000m2

Với gia đình ba thế hệ, căn 3PN tách bạch rõ ràng không gian sống cho ông bà, cha mẹ và con cái. Mỗi thế hệ có khoảng không gian riêng nhưng vẫn kết nối dễ dàng tại phòng khách, bàn ăn hay khu vực bếp. Diện tích rộng còn tạo thêm dư địa cho phòng đọc, góc làm việc hoặc không gian thờ tùy nhu cầu.

Linh hoạt lựa chọn, trọn vẹn giá trị sum vầy

Diamond Sky đưa ra nhiều lựa chọn từ căn 1PN+, 2PN và 3PN, diện tích từ 64m2 đến 160m2 bên cạnh các căn penhouse 350m2, đáp ứng những quy mô gia đình khác nhau.

Đặc biệt, căn 1PN+ có thể linh hoạt thành phòng làm việc, phòng đọc sách hoặc không gian nghỉ cho ông bà. Với những gia đình đề cao sự riêng tư, mô hình "gần nhưng không chung" cũng có thể được lựa chọn: các thế hệ sống tại những căn hộ khác nhau trong cùng tòa nhà, thuận tiện gặp gỡ và chăm sóc nhau nhưng vẫn giữ không gian riêng.

Diamond Sky: Không gian sống cho gia đình đa thế hệ - Ảnh 2.

Căn hộ 3PN của Diamond Sky

Một số căn góc sở hữu cửa sổ đa hướng, tăng khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn về sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật và cảnh quan đô thị.

Từ vị trí, tiện ích đến cách tổ chức mặt bằng, Diamond Sky hướng đến một khái niệm an cư đang ngày càng được quan tâm: cùng sống, cùng kết nối nhưng vẫn tôn trọng khoảng riêng của từng thế hệ.

Diamond Sky: Môi trường trong lành - Không gian sống sang trọng

Hotline: 1800 6363

Website: https://diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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