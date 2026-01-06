DIC Corp bán một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai, thu gần 3.000 tỷ đồng

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước (tên thương mại là DIC Đại Phước City Đồng Nai).

Theo đó, DIC Corp đã đồng ý thực hiện chuyển nhượng phân khu 1, 2, 3 của dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với tổng diện tích 307.428 m2 cho Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa. Giá trị chuyển nhượng (bao gồm VAT) là hơn 2.365,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng đồng ý chuyển nhượng phân khu 7.1 của dự án nêu trên có tổng diện tích 143.906 m2 cho Công ty Cổ phần Everland An Giang. Giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là gần 489,3 tỷ đồng.

Dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai. Nguồn: DIC Corp

DIC Corp thông tin, việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với tổng diện tích 451.334 m2 đã mang về cho doanh nghiệp doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng. Khoản này là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của DIC Corp.

Được biết, DIC Đại Phước City Đồng Nai có quy mô khoảng 465 ha, tọa lạc tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng, được xác định là một trong những dự án chiến lược của DIC Corp tại khu vực phía Nam.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp cũng đã công bố thông tin về việc đã triển khai và thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Du lịch DIC (DIC Hospitality) từ 81,29% lên 99,36% vốn điều lệ.

Trước đó, hồi tháng 6/2024, DIC Corp thông qua chủ trương liên quan đến các khoản đầu tư tài chính trong năm 2024, bao gồm nội dung nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hospitality lên tối đa 99,99% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 30/9/2025, DIC Corp đang sở hữu 81,29% vốn tại DIC Hospitality với giá trị đầu tư gốc gần 944,5 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng tới 119,6 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của DIC Corp, DIC Hospitality hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch; vận chuyển hành khách du lịch đường bộ; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài.