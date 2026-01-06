Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DIC Corp bán một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai, thu gần 3.000 tỷ đồng

06-01-2026 - 10:06 AM | Thị trường chứng khoán

DIC Corp vừa thông qua việc đồng ý chuyển nhượng một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với diện tích 451.334 m2, mang về doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng.

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước (tên thương mại là DIC Đại Phước City Đồng Nai).

Theo đó, DIC Corp đã đồng ý thực hiện chuyển nhượng phân khu 1, 2, 3 của dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với tổng diện tích 307.428 m2 cho Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa. Giá trị chuyển nhượng (bao gồm VAT) là hơn 2.365,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng đồng ý chuyển nhượng phân khu 7.1 của dự án nêu trên có tổng diện tích 143.906 m2 cho Công ty Cổ phần Everland An Giang. Giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là gần 489,3 tỷ đồng.

DIC Corp bán một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai, thu gần 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai. Nguồn: DIC Corp

DIC Corp thông tin, việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với tổng diện tích 451.334 m2 đã mang về cho doanh nghiệp doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng. Khoản này là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của DIC Corp.

Được biết, DIC Đại Phước City Đồng Nai có quy mô khoảng 465 ha, tọa lạc tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng, được xác định là một trong những dự án chiến lược của DIC Corp tại khu vực phía Nam.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp cũng đã công bố thông tin về việc đã triển khai và thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Du lịch DIC (DIC Hospitality) từ 81,29% lên 99,36% vốn điều lệ.

Trước đó, hồi tháng 6/2024, DIC Corp thông qua chủ trương liên quan đến các khoản đầu tư tài chính trong năm 2024, bao gồm nội dung nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hospitality lên tối đa 99,99% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 30/9/2025, DIC Corp đang sở hữu 81,29% vốn tại DIC Hospitality với giá trị đầu tư gốc gần 944,5 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng tới 119,6 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của DIC Corp, DIC Hospitality hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch; vận chuyển hành khách du lịch đường bộ; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index liên tiếp phá đỉnh nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn loanh quanh vùng 1.600 điểm, CTCK chỉ ra điểm lưu ý

VN-Index liên tiếp phá đỉnh nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn loanh quanh vùng 1.600 điểm, CTCK chỉ ra điểm lưu ý Nổi bật

Dragon Capital: ‘Kiềng ba chân’ và hành trình vươn mình cùng thị trường vốn Việt Nam qua ba thập kỷ

Dragon Capital: ‘Kiềng ba chân’ và hành trình vươn mình cùng thị trường vốn Việt Nam qua ba thập kỷ Nổi bật

Tôn Đông Á bị phạt và truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng

Tôn Đông Á bị phạt và truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng

10:06 , 06/01/2026
Hai thành viên mảng năng lượng của BB Group bị xử phạt vì 'ém' thông tin

Hai thành viên mảng năng lượng của BB Group bị xử phạt vì 'ém' thông tin

10:04 , 06/01/2026
Bầu Đức muốn 'dứt tình' với HAGL Agrico

Bầu Đức muốn 'dứt tình' với HAGL Agrico

09:55 , 06/01/2026
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/1/2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/1/2026

05:00 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên