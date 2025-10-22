DIC Corp dự chi 1.600 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu.



Trong đó, mã DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023 và mã DIGH2326002 được phát hành ngày 25/3/2024. Hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 36 tháng.

Tổng giá trị phát hành của 2 lô trái phiếu nói trên là 1.600 tỷ đồng. DIG dự kiến thực hiện mua lại trong quý IV/2025 và quý I/2026. Nguồn tiền mua lại từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn hợp pháp khác của doanh nghiệp.

DIG nêu mục đích mua lại trái phiếu là tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín trên thị trường.

Theo báo cáo soát xét bán niên năm 2025, mã trái phiếu DIGH2326001 có giá trị 600 tỷ đồng được DIC Corp sử dụng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo đúng mục đích phát hành.

Trong khi đó, mã DIGH2326002 có giá trị 1.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã sử dụng gần 155 tỷ đồng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân theo đúng mục đích phát hành. Số tiền còn lại hơn 845 tỷ đồng chưa sử dụng hết, công ty đang theo dõi ở tài khoản trái phiếu tại Ngân hàng HDBank.

Khối căn hộ du lịch - CSJ Tower Vũng Tàu đã đưa vào sử dụng

Trong diễn biến khác, DIC Corp đang triển khai chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 232 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 20/10 đến ngày 14/11/2025.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, DIG dự kiến huy động 1.800 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 7.964 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, DIG dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 3 và dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh. Với 600 tỷ đồng còn lại, công ty sẽ dùng để mua lại trái phiếu.

Đợt chào bán này được DIC Corp thay thế phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu ra công chúng hồi theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 231/GCN-UBCK ngày 12/12/2024 do UBCKNN cấp.

Hà Ly