DIC Corp dự kiến mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, DIC Corp dự kiến mua lại trước hạn một phần trị giá 800 tỷ đồng của lô trái phiếu mã DIGH2326002. Thời gian tổ chức mua lại từ ngày 20/11/2025 đến ngày 30/11/2025.

Mục đích mua lại nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn; nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã trái phiếu nêu trên chưa sử dụng.

Ảnh minh họa

Được biết, lô trái phiếu mã DIGH2326002 gồm 10.000 trái phiếu thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, được DIC Corp phát hành từ ngày 25/3/2024.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp đã có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE).

Theo đó, DIC Corp đã đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu DC4 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, DIC Corp sẽ giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu xuống còn gần 24,75 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 28,39% xuống còn 25,97% vốn tại Dicera Holdings.

Tạm tính giá cổ phiếu DC4 theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 31/10/2025 là 11.700 đồng/cổ phiếu, ước tính DIC Corp sẽ thu về hơn 26,9 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Đồng thời, DIC Corp cũng đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương bán một phần cổ phiếu DC4 đang sở hữu tại Dicera Holdings nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định số lượng và giá bán cổ phiếu từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của DIC Corp. Đồng thời đảm bảo sau giao dịch, Dicera Holdings vẫn là công ty liên kết của DIC Corp.

PV