DIC Corp hoàn tất thoái bớt vốn tại công ty con sản xuất gạch men

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất thoái một phần vốn góp của Tập đoàn tại công ty con Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC (viết tắt là DIC Anh Em).



DIC Corp cho biết việc thoái vốn tại DIC Anh Em là thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT số 53/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 24/6/2024, thương vụ được hoàn tất ngày 30/9.

Ghi nhận tại thời điểm 30/6/2024, DIC Corp đang sở hữu 89,03% vốn điều lệ tại DIC Anh Em, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty con, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm gốm sứ, bán buôn vật liệu, khai thác khoáng sản.

Liên quan tới việc tái cấu trúc công ty, trước đó, DIC Corp cũng thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại CTCP Cao su Phú Riềng Kratie, thời gian chuyển nhượng hoàn tất trước ngày 30/9/2024.

Đồng thời, DIC Corp thông qua chủ trương chuyển nhượng Khu dịch vụ thương mại thuộc dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn 1, TP. Vũng Tàu (vị trí số 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu), diện tích 6.554 m2. Trong đó, đơn vị nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Du lịch DIC, thời gian thực hiện trong tháng 6/2024.

DIC Corp đang tích cực tái cấu trúc công ty

Mới đây nhất, ngày 18/9, DIC Corp cho biết, đã nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hoàn tất giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.

Được biết, Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point được thành lập ngày 26/6/2023; địa chỉ tại số 12 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty con này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Về tình hình kinh doanh của DIC Corp, tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2024, DIG ghi nhận doanh thu đạt 635 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 187 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 109 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ nhưng giảm 44 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 35 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Các chi phí thay đổi không đáng kể.

Kết quả, DIC Corp ghi nhận lãi trước thuế 22 tỷ đồng, giảm 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nhờ phần thuế thu nhập hoãn lại được hoàn gần 10 tỷ đồng (giảm 8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập) nên phần lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét vẫn ở mức gần 4 tỷ đồng và giảm 95% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, công ty mới thực hiện được 28% mục tiêu doanh thu và vỏn vẹn 2% mục tiêu lợi nhuận.