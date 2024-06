DIC Holdings có động thái đầu tiên trên sân chơi BĐS khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 19/06/2024 tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán DC4) đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương.

Theo nội dung hợp tác, Công ty Khu công nghiệp Vạn Thương sẽ ưu tiên giao cho DIC Holdings làm tổng thầu thi công hạ tầng tại Khu công nghiệp Vạn Thương với tổng giá trị gói thầu khoảng 928 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp có quy mô diện tích 400ha nằm tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần sân bay và cảng biển quốc tế.

Bên cạnh đó, Công ty KCN Vạn Thương cũng sẽ ưu tiên cho DIC Holdings được tham gia hợp tác đầu tư hoặc thuê lại đất tại Khu công nghiệp Vạn Thương khi có nhu cầu với diện tích có thể lên đến 100 ha với giá ưu đãi sau khi đủ điều kiện cho thuê theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings là đơn vị thành viên thuộc tập đoàn DIC Group, hoạt động trong các lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, xây dựng dân dụng công trình công nghiệp, nhà cao tầng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông, thuỷ lợi, hệ thống cấp thoát nước...

Công ty đã thi công hàng trăm công trình trên khắp cả nước và xây dựng được thương hiệu là nhà thầu uy tín, chất lượng với những công trình tiêu biểu như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cụm B3 Trung tâm hành chính tỉnh BRVT, Gói H&I7 Tổ hợp hóa dầu Miền nam, các khu chung cư cao tầng tại Khu Trung Tâm Chí Linh TP. Vũng Tàu, khách sạn 5 sao Hilton Vũng Tàu, một số cao ốc văn phòng hiện đại tại TP.HCM... Trong lĩnh vực đầu tư công ty hiện cũng đang triển khai nhiều dự án chung cư cao cấp và khu dân cư tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Đại hội cổ đông thường niên 2024 của DIC Holdings vừa qua đã thông qua kế hoạch SXKD với giá trị sản lượng hợp nhất kế hoạch năm 2024 là 886 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023. Tổng doanh thu hợp nhất 832 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 110 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2023. Kế hoạch chia cổ tức 10%, đồng thời tăng vốn lên khoảng 866 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương (gọi tắt là Công ty KCN Vạn Thương) là doanh nghiệp được UBND tỉnh xét chọn là nhà đầu tư Khu công nghiệp Vạn Thương trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu công nghiệp Vạn Thương có quy mô 400ha, thu hút đầu tư đa ngành, sử dụng công nghệ tiến tiến - sạch, không có công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Công ty KCN Vạn Thương là công ty thành viên của Tập đoàn Vạn Thương Sài Gòn (VTSG) có trụ sở tại Tp Hồ Chí Minh.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tập đoàn VTSG là doanh nghiệp chuyên về đầu tư và kinh doanh đa ngành, tập trung chủ yếu vào Phát triển BĐS, KCN cùng một số ngành khác như Nông Lâm Nghiệp, Sản xuất thương mại và Bán lẻ.

Năm 2019 là thời điểm đánh dấu bước đột phá của Công ty khi ký kết thành công 03 thỏa thuận hợp tác chiến lược với 03 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực BĐS Y tế và bán lẻ.

Trong lĩnh vực BĐS, cũng trong năm 2019, VTSG thực hiện đẩy mạnh hợp tác cùng nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam và Quốc tế để cùng đầu tư phát triển các công trình hạ tầng cũng như các khu phức hợp thông minh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, VTSG hiện đang vận hành các công ty nông lâm nghiệp với tổng số đất sản xuất nông nghiệp trực thuộc quản lý và phát triển là hơn 10.000 héc ta, với mục tiêu triển khai để chăn nuôi, trồng - khai thác - chế biến rau củ quả sạch, áp dụng công nghệ cao và kết hợp du lịch sinh thái.

Với việc ký kết hợp tác chiến lược này, DIC Holdings và Công ty KCN Vạn Thương sẽ phát huy lợi thế và thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ nhau phát triển mở rộng thị trường, gia tăng các nguồn công việc, tối ưu hóa lợi ích của các bên, tạo cơ sở cho việc hợp tác lâu dài để cùng phát triển trong tương lai.



Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT DIC Holdings cho biết: "Ngoài các dự án bất động sản đang thực hiện thì Công ty cũng định hướng phát triển, đầu tư thêm các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt chú trọng lĩnh vực thi công hạ tầng và nhà xưởng các khu công nghiệp, đón đầu sự phát triển của bất động sản khu công nghiệp đang phát triển mạnh tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tài, tạo thêm nguồn công việc ổn định lâu dài cho công ty trong năm 2024 và trong những năm tiếp theo".