DIC Holdings: Doanh thu lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ đồng

Ngày 18/01/2025 tại Trung tâm hội nghị khách sạn Pullman Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán DC4) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và hội nghị người lao động năm 2025.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2024 Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể Công ty mẹ đạt doanh thu 1.101,6 tỷ đồng bằng 138% kế hoạch (hợp nhất là 1.105 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch).

Đây là năm đầu tiên Công ty đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ thực hiện đạt 165,3 tỷ đồng bằng 117% kế hoạch (Hợp nhất đạt 152 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch). Trên cơ sở kết quả đã đạt được, dự kiến Hội đồng quản trị DIC Holdings sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2024 khoảng 15%, bằng 150% kế hoạch.

Ông Trần Gia Phúc – TGĐ Công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cũng đề ra mức tăng trưởng rất cao so với năm trước, cụ thể: Tổng doanh thu Công ty mẹ là 2.200 tỷ đồng bằng 200% so với thực hiện năm 2024 (Hợp nhất 2.218 tỷ đồng, bằng 201%), Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 270 tỷ đồng bằng 163% so với thực hiện năm 2024 (Hợp nhất 263 tỷ đồng, bằng 173%), kế hoạch chia cổ tức năm 2025 dự kiến khoảng 15%, tiếp tục tăng vốn điều lệ năm 2025 lên mức hơn 900 tỷ đồng.

Năm 2024 là một năm Công ty đạt được nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng, trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings và cá nhân Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì, Công ty nằm trong top 100 - Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2024, đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Công ty đạt danh hiệu này.

Dự án Vung Tau Centre Point do Công ty phát triển và kinh doanh được Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chứng nhận đạt Top 10 - Dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2024. Ngoài ra Công ty cũng nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất kinh doanh, đóng góp ngân sách và an sinh xã hội.