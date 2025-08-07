Dịch Chikungunya lan rộng: Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận thêm ca mới, tất cả đều có chung một điểm

Hồng Kông (Trung Quốc) thêm 3 ca mắc

Một trong ba ca mới là cụ bà 79 tuổi sống tại khu Southern. Bệnh nhân đã đến Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) từ ngày 1 đến 31/7. Ngày 5/8, bà xuất hiện triệu chứng sốt và đau khớp, sau đó được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Queen Mary vào ngày hôm sau. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận bà dương tính với virus Chikungunya.

Hai trường hợp còn lại là một người đàn ông 55 tuổi có bệnh nền và con trai 10 tuổi, cư trú tại quận Kwai Tsing. Hai cha con đã đến Bangladesh từ ngày 12/7 đến ngày 4/8. Người cha bắt đầu có triệu chứng vào ngày 27/7, trong khi cậu bé phát bệnh vào ngày 2/8. Sau khi trở về Hồng Kông, cả hai được đưa đi khám và được xác định mắc Chikungunya. Hiện hai thành viên còn lại trong gia đình không có triệu chứng nhưng đang được giám sát y tế.

CHP cho biết đã thông báo cho các cơ quan y tế tại Quảng Đông và Bangladesh, đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ đối với các ca bệnh trên. Trong khuyến cáo mới nhất, cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ các điểm sinh sản của muỗi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là khi đi du lịch đến các vùng có nguy cơ cao.

"Tránh bị muỗi đốt vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh Chikungunya", đại diện CHP nhấn mạnh.

Trước đó, vào 2/8, Hồng Kông đã ghi nhận ca Chikungunya đầu tiên trong năm nay. Một bé trai 12 tuổi có triệu chứng sốt, phát ban và đau khớp sau chuyến đi đến Phật Sơn vào tháng 7.

7.000 ca nhiễm được ghi nhận ở tâm dịch

Theo đó, Thành phố Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) hiện là tâm dịch với hơn 7.000 ca nhiễm được ghi nhận. Các bệnh nhân bị cách ly tại các khu bệnh viện có màn chắn muỗi, bắt buộc ở lại trong vòng 7 ngày hoặc cho đến khi xét nghiệm âm tính. Tuy chưa ghi nhận ca tử vong nào, nhưng tốc độ lây lan nhanh chóng của virus đã khiến giới chức y tế và người dân không khỏi lo ngại.

Một công nhân vệ sinh phun thuốc muỗi để ngăn chặn sự lây lan của Chikungunya ở Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: Getty Images)

Ngoài Phật Sơn, ít nhất 12 thành phố khác tại Quảng Đông cũng đã báo cáo các ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên hơn 10.000 chỉ trong thời gian ngắn. Riêng trong tuần qua, khoảng 3.000 ca mới được ghi nhận.

Trước đó, chính quyền đã yêu cầu những người rời khỏi Phật Sơn phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, một biện pháp từng được áp dụng trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, quy định này sau đó đã bị rút lại.

Sốt Chikungunya được truyền qua vết đốt của muỗi Aedes, loại muỗi cũng mang virus sốt xuất huyết và Zika. Bệnh thường không gây tử vong nhưng có thể khiến người bệnh trải qua các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, đau khớp dữ dội, mệt mỏi, đau cơ, buồn nôn và phát ban. Giai đoạn cấp tính thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần, nhưng đau khớp có thể tồn tại hàng tháng, thậm chí nhiều năm. Trong các trường hợp hiếm, chikungunya có thể gây biến chứng nặng liên quan đến tim, mắt và hệ thần kinh. Người già, trẻ sơ sinh và người có bệnh nền có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc tiểu đường do viêm hậu nhiễm. Chikungunya không lây từ người sang người qua nước bọt hay dịch cơ thể. Virus chỉ truyền qua đường muỗi đốt. Khi một con muỗi hút máu từ người nhiễm bệnh, trở thành vật trung gian, và sau đó đốt một người khác. Phụ nữ mang thai nhiễm Chikungunya gần thời điểm sinh có thể truyền virus cho con trong quá trình sinh nở, gây bệnh nặng ở trẻ sơ sinh. Hiện chưa có thuốc kháng virus điều trị Chikungunya. Người bệnh chủ yếu được chăm sóc hỗ trợ bằng cách nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng thuốc giảm đau như paracetamol (acetaminophen).

Nguồn: SCMP, Daily Mail