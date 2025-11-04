Dick Cheney - cựu phó tổng thống "quyền lực nhất lịch sử Mỹ" qua đời

Ông được coi là vị phó tổng thống quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ, đảm nhiệm vai trò này từ năm 2001-2009.

Ông cũng chính là kiến trúc sư của quyết định lật đổ chế độ Saddam Hussein ở Iraq, sau khi nước Mỹ bị tấn công khủng bố thảm khốc vào ngày 11-9-2001.

Tuy nhiên, trong những năm cuối đời, ông phần lớn bị Đảng Cộng hòa tẩy chay vì những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. sẢnh: telegraph

Thông cáo của gia đình cho biết: "Ông Richard B. Cheney, cựu phó tổng thống Mỹ, đã qua đời vào đêm qua, ngày 3-11-2025. Ông hưởng thọ 84 tuổi. Người vợ yêu dấu của ông, Lynne, cùng hai con gái Liz và Mary, đã ở bên cạnh ông khi ông trút hơi thở cuối cùng".

Cựu phó tổng thống qua đời do biến chứng của bệnh viêm phổi và bệnh tim mạch.

Trong nhiều thập kỷ, ông Dick Cheney đã phục vụ nước Mỹ, bao gồm các vai trò chánh văn phòng Nhà Trắng, nghị sĩ quốc hội bang Wyoming, bộ trưởng Quốc phòng và phó tổng thống Mỹ.

Theo Telegraph, gia đình cho biết ông Dick Cheney là một người đàn ông vĩ đại và tốt bụng, người đã dạy con cháu mình yêu đất nước, sống một cuộc sống can đảm, danh dự, yêu thương, tử tế.

Gia đình ông Dick Cheney cho hay: "Chúng tôi vô cùng biết ơn những gì ông Dick Cheney đã làm cho đất nước. Chúng tôi vô cùng may mắn khi yêu thương và được yêu thương bởi một người đàn ông vĩ đại, cao quý".