Ngày 9/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 32 ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng dẫn đầu với 27,23 điểm theo thang 30.

Ở nhóm ngành Báo chí và Xuất bản xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Học viện sử dụng thang điểm 40, trong đó môn Ngữ văn được nhân hệ số hai. Điểm chuẩn nhóm này dao động từ 28,1 đến 32,83 điểm.

Báo truyền hình là chương trình có mức điểm chuẩn cao nhất trong nhóm Báo chí và Xuất bản, đạt 32,83 điểm. Ở chiều ngược lại, Ảnh báo chí có mức điểm chuẩn thấp nhất, 28,1 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành Báo chí giảm đáng kể. Mức giảm phổ biến khoảng 3-6 điểm. Chẳng hạn, điểm chuẩn Ảnh báo chí giảm từ hơn 35 điểm xuống còn khoảng 29 điểm; Báo mạng điện tử giảm từ 35 điểm xuống khoảng 32 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026.

Với các ngành xét theo thang điểm 30, mức điểm chuẩn dao động từ 22,76 đến 27,23 điểm. Triết học có mức thấp nhất 22,76 điểm, trong khi Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng dẫn đầu với 27,23 điểm.

Nhóm ngành truyền thông tiếp tục có mức điểm chuẩn cao. Đây cũng là nhóm ngành thu hút thí sinh trong những năm gần đây.

Năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.150 sinh viên theo ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp học bạ với IELTS hoặc SAT; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2026 cao nhất 27,23 điểm. (Ảnh: AJC)

Về học phí, các chương trình đào tạo hệ chuẩn có mức dự kiến khoảng 558.800 đồng/tín chỉ. Với các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, mức học phí dự kiến là 1.175.400 đồng/tín chỉ.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8, đồng thời thực hiện các thủ tục nhập học theo hướng dẫn và lịch của Học viện.