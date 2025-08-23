Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2025

23-08-2025 - 17:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Theo công bố, Học viện Ngân hàng (Mã trường NHH) có điểm chuẩn với các phương thức xét tuyển năm 2025 dao động từ 21 - 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo.

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển khoảng 3.600 sinh viên theo các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào năng lực học tập THPT, kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế, dựa vào kết quả kỳ thi V-SAT và thi đánh giá năng lực HSA.

Trong khi đó, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2025, với phổ điểm từ 18 - 23,6 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh gần 4.600 sinh viên, tăng khoảng 300 so với năm ngoái, các phương thức xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét kết hợp điểm học bạ và thành tích bậc THPT; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT; Xét học bạ kết hợp phỏng vấn (chương trình do đối tác quốc tế cấp bằng).

Theo T.H

