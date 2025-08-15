Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?

15-08-2025 - 10:30 AM | Sống

Kinh tế là khối ngành luôn được quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh đại học, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các năm qua để có lựa chọn phù hợp.

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Kinh tế thuộc các trường đại học top đầu trong 3 năm qua, mời phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo.

Ngành Kế toán

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?- Ảnh 1.

Ngành Quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?- Ảnh 2.

Ngành Tài chính Ngân hàng

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?- Ảnh 3.

Ngành Thương mại điện tử

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?- Ảnh 4.

Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?- Ảnh 5.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT , kết quả các kỳ thi riêng và học bạ.

Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu (lọc ảo) nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 4 năm qua

Theo Kim Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ!

Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ! Nổi bật

Người phụ nữ cấp cứu giữa đêm vì ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở 4 món rất quen nhưng nấu không cẩn thận ĐỘC hơn thạch tín

Người phụ nữ cấp cứu giữa đêm vì ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở 4 món rất quen nhưng nấu không cẩn thận ĐỘC hơn thạch tín Nổi bật

Ca sĩ Phương Linh tuổi 41 da căng mọng nhờ chăm uống 3 món nước giàu collagen và protein từ rất sớm, loại số 1 có đầy chợ Việt

Ca sĩ Phương Linh tuổi 41 da căng mọng nhờ chăm uống 3 món nước giàu collagen và protein từ rất sớm, loại số 1 có đầy chợ Việt

10:29 , 15/08/2025
6 cách đơn giản, ÍT TỐN KÉM nhất để "lọc rác" cho lá phổi

6 cách đơn giản, ÍT TỐN KÉM nhất để "lọc rác" cho lá phổi

09:50 , 15/08/2025
Cảnh rửa bát 3 giây ở quán bún vỉa hè khiến số đông "rùng mình": Đã xác định được địa điểm

Cảnh rửa bát 3 giây ở quán bún vỉa hè khiến số đông "rùng mình": Đã xác định được địa điểm

09:40 , 15/08/2025
6 thực phẩm là "mỏ" omega-3, giàu không thua gì cá nhưng nhiều người chưa biết để "đào"

6 thực phẩm là "mỏ" omega-3, giàu không thua gì cá nhưng nhiều người chưa biết để "đào"

09:40 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên