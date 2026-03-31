Điểm chung bất ngờ của dàn người đẹp xuất hiện trong sự kiện quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột

Cuối tuần qua (28-29/3), chuỗi sự kiện quảng bá cà phê tại Buôn Ma Thuột thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi quy tụ dàn nghệ sĩ và người đẹp nổi bật. Đáng chú ý, đây là dịp hiếm hoi ba nàng hậu từ các sân chơi sắc đẹp khác nhau cùng xuất hiện, gồm Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Ngọc Châu, Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Cả ba cùng lựa chọn trang phục tông trắng thanh lịch do Helene Hoài sáng tạo, khi tham gia các hoạt động giao lưu với sinh viên, truyền thông và khán giả tại vùng đất Tây Nguyên. Đồng hành trong chuỗi sự kiện còn có Uyên Linh và giọng ca trẻ Izara Thiên Nga, cả hai cũng diện thiết kế của nữ nhà thiết kế.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Helene Hoài cho biết chị nhận lời mời từ ban tổ chức và cùng ê-kíp lên ý tưởng thiết kế 10 bộ trang phục xoay quanh hình ảnh người phụ nữ truyền cảm hứng trong xã hội hiện đại. Mỗi thiết kế được “đo ni đóng giày” dựa trên vẻ đẹp, cá tính riêng của từng nghệ sĩ, đồng thời vẫn đảm bảo tinh thần chung của sự kiện cũng như dấu ấn thương hiệu.

Với Hoa hậu Ngọc Châu - người đẹp vốn theo đuổi phong cách gợi cảm và đa dạng, nhà thiết kế ưu ái những phom dáng nữ tính nhưng vẫn phóng khoáng, điểm nhấn là các chi tiết hở vai hoặc cắt xẻ táo bạo. So với phong cách công sở thanh lịch quen thuộc của Helene Hoài, các thiết kế lần này được biến tấu mạnh mẽ hơn, giúp nàng hậu nổi bật giữa dàn khách mời.

Trong khi đó, Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh xuất hiện trong hai thiết kế váy trắng mang tinh thần thanh lịch, hiện đại. Các chi tiết cổ chữ V được xử lý vừa phải, tôn lên đường cong nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc hiện đại, chiều cao 1,75m mà còn ở nền tảng học vấn nổi bật với thành tích học tập tại Mỹ, đồng thời đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh được Helene Hoài định hình hình ảnh bay bổng, nữ tính với các thiết kế có chi tiết vai bồng, chân váy xếp nhẹ. Sau một năm bước vào showbiz, nàng hậu vẫn trung thành với phong cách an toàn, dịu dàng.

Hai nữ ca sĩ Uyên Linh và Izara Thiên Nga mang đến hai sắc thái đối lập. Với Uyên Linh, các thiết kế hướng đến sự kín đáo, tôn dáng, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn. Trong khi đó, tân binh 17 tuổi Thiên Nga được lựa chọn phong cách trẻ trung, mới mẻ, mang hình ảnh “nàng thơ” của thế hệ ca sĩ trẻ.

Theo Helene Hoài, toàn bộ 10 thiết kế được hoàn thiện trong vòng một tháng, sử dụng các chất liệu nhẹ như organza, tơ, chiffon nhằm phù hợp với thời tiết giao mùa tại Tây Nguyên cuối tháng 3. Nữ nhà thiết kế cũng bày tỏ sự hài lòng khi các nghệ sĩ đều có phản hồi tích cực về trang phục.

Sự xuất hiện đồng điệu của dàn hoa hậu, ca sĩ trong những thiết kế tông trắng không chỉ góp phần tạo điểm nhấn thị giác cho sự kiện mà còn lan tỏa hình ảnh trẻ trung, hiện đại, góp phần quảng bá văn hóa cà phê đặc trưng của Buôn Ma Thuột đến đông đảo công chúng.