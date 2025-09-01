Điểm chung trong hành trình 80 năm kiên cường và khát vọng vươn xa của Việt Nam, Hàn Quốc

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam - Ảnh: VGP/ Văn Cường

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Đại sứ Hàn Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm nay khi cả Hàn Quốc và Việt Nam đều kỷ niệm 80 năm giành độc lập.

Đại sứ Choi cho rằng, kể từ năm 1945, hai quốc gia đã đi trên những chặng đường song hành của nghị lực và kiên cường, đạt được những bước chuyển mình to lớn.

Đại sứ đánh giá, công cuộc Đổi Mới năm 1986 đã mở ra kỷ nguyên tăng trưởng năng động, hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Gần đây, Việt Nam tiếp tục theo đuổi các cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị, trao quyền cho khu vực tư nhân và đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Những định hướng chiến lược, được thể hiện rõ trong bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đang đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển bền vững và đột phá của Việt Nam trong tương lai.

Theo ông, nếu 40 năm đầu gắn liền với chiến tranh và sự kiên cường, thì 40 năm tiếp theo là giai đoạn hòa bình và tiến bộ. Trong 33 năm qua, Hàn Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam, để đến nay Việt Nam đã vươn lên nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới và khẳng định vai trò trung tâm tại Đông Nam Á. Ông tin tưởng rằng với nền tảng thành tựu và cải cách, khát vọng trở thành quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 hoàn toàn khả thi.

Vai trò nổi bật của Việt Nam trong khu vực và thế giới

Đại sứ Choi Young-Sam nhận định Việt Nam đã nhất quán theo đuổi đường lối đối ngoại vừa thực tiễn vừa nguyên tắc, đề cao độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa và thúc đẩy hữu nghị toàn cầu. Chính sự cân bằng và tầm nhìn xa trong ngoại giao đã giúp Việt Nam trở thành một thành viên đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Theo ông, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, WTO với những đóng góp quan trọng về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Việt Nam cũng đang thể hiện năng lực tổ chức quốc tế, từ Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) đến việc chuẩn bị đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng vào tháng 10 tới tại Hà Nội, cũng như hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, vai trò của Việt Nam trong ASEAN và Tiểu vùng Mekong ngày càng sâu rộng, đặc biệt với sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN như một nền tảng đối thoại chiến lược mới. Vượt ra ngoài khu vực, Việt Nam được kỳ vọng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn với tư cách một quốc gia chủ chốt, cùng với Hàn Quốc thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải, thách thức xuyên biên giới và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Đại sứ khẳng định, sự phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ góp phần hiệu quả vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Ba thập kỷ quan hệ – từ đối tác hữu nghị đến "thông gia chiến lược"

Đại sứ nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển từ những người bạn thành những đối tác không thể thiếu. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022 là bước ngoặt quan trọng, củng cố niềm tin chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân.

Về chính trị, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên đã tăng cường lòng tin. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc - chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài dưới thời chính quyền mới tại Hàn Quốc – là minh chứng sống động cho việc Hàn Quốc coi trọng Việt Nam như thế nào trong quan hệ song phương. Ngoài ra, đối thoại thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao, hợp tác nghị viện và kết nghĩa địa phương làm phong phú thêm quan hệ đa tầng.

Về kinh tế, Đại sứ chỉ ra rằng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 86,7 tỷ USD, trong khi vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam tăng 37,5%, đạt 7 tỷ USD – đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Về giao lưu nhân dân, Đại sứ cũng ghi nhận sự gắn kết ngày càng khăng khít với hơn 5 triệu lượt du khách qua lại trong năm 2024, gần 200.000 người Hàn đang sống tại Việt Nam và khoảng 340.000 người Việt tại Hàn Quốc, cùng hơn 100.000 gia đình Hàn – Việt. Sự gần gũi văn hóa, sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu và sự phổ biến của tiếng Hàn trong giới trẻ Việt Nam được xem là chất keo đặc biệt gắn kết hai xã hội, khiến mối quan hệ song phương được ví như quan hệ "thông gia".

Bốn trụ cột hợp tác trong tương lai

Nhìn về phía trước, Đại sứ Choi cho biết hai nước đang hướng đến bốn ưu tiên chiến lược, bao gồm:

Thứ nhất, Hàn Quốc và Việt Nam cam kết vững chắc trong việc tiếp tục tăng cường đối thoại chiến lược trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh và quốc phòng. Trên hết, việc duy trì các chuyến thăm cấp cao có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố lòng tin chính trị – nền tảng cốt lõi của quan hệ song phương. Trên cơ sở vững chắc đó, hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng và an ninh công cộng.

Thứ hai, như hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tại các cuộc gặp, hai nước sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và công nghiệp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hạ tầng, các ngành công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản quan trọng, đô thị thông minh, tài chính và chuyển đổi số. Sự hợp tác này sẽ được củng cố thông qua các chương trình hợp tác phát triển của Hàn Quốc, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực, qua đó đặt nền móng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.

Thứ ba, hai quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Các trọng tâm hợp tác sẽ bao gồm chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và sản xuất tiên tiến. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) cùng với các mô hình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu chung, thử nghiệm và thương mại hóa, được hỗ trợ bởi các chương trình phối hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và giao lưu nhân dân để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn. Hoạt động trao đổi du lịch sẽ được đẩy mạnh, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa và giải trí sẽ được củng cố, đồng thời hai bên sẽ dành sự hỗ trợ thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập xã hội của các gia đình Hàn – Việt./.