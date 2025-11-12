Điểm đặc biệt của Hội nghị quốc tế chuyên ngành đường sắt – hạ tầng đầu tiên tại Việt Nam

Từ ngày 12–15/11/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), “Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng” – VRT & CONS 2025 – đã diễn ra với quy mô quốc tế, thu hút đông đảo lượng khách tham quan và làm việc, gần 200 doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế, với hơn 120 gian hàng trưng bày công nghệ, sản phẩm và giải pháp toàn diện cho ngành đường sắt và hạ tầng giao thông.

Đây là triển lãm và hội nghị quốc tế chuyên ngành đường sắt – hạ tầng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được định vị là nền tảng đối thoại chiến lược và kết nối đầu tư dài hạn cho hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Sự kiện do Công ty cổ phần Công nghệ & Kỹ thuật HTECH và Viện Đổi mới sáng tạo mở & Doanh nhân công nghệ chủ trì tổ chức. Các cơ quan tham gia phối hợp gồm: ục Đường sắt Việt Nam (VNRA) – Bộ Xây dựng; Cục Công nghiệp An ninh – Bộ Công an, và Ban Quản lý Dự án Đường sắt – Bộ Xây dựng.

Chủ đề xuyên suốt của sự kiện là “Tương lai Đường sắt Việt Nam trong Chuỗi cung ứng toàn cầu”, nhấn mạnh mục tiêu phát triển hệ sinh thái công nghiệp đường sắt hiện đại, gắn với chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết, đường sắt được xác định là phương thức vận tải quan trọng nhất, là huyết mạch giao thông trong nội địa, là giải pháp căn cơ duy nhất để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đô thị. Do vậy, tại Kết luận 49 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển GTVT đường sắt đã xác định mục tiêu Việt Nam đầu tư hệ thống đường sắt quốc gia hiện đại và mạng lưới đường sắt đô thị hoàn chỉnh tại Hà Nội, TP.HCM.

Hiện nay, đường sắt không chỉ là một phương thức vận tải quan trọng, mà còn là trụ cột của kết cấu hạ tầng chiến lược, gắn chặt với quy hoạch không gian đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021–2030, phát triển hệ thống đô thị bền vững, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành xây dựng có trách nhiệm rất lớn trong:

Đơn cửa như quy hoạch không gian đô thị gắn với các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Hình thành các cực tăng trưởng mới, các đô thị vệ tinh, các trung tâm logistics, thương mại, dịch vụ gắn với nhà ga, depot, trung tâm điều hành. Phát triển các mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, khu vực nhà ga, khu vực trung chuyển để tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng đường sắt.

Theo đó, đường sắt không đứng riêng rẽ, mà nằm trong một chỉnh thể quy hoạch – kiến trúc – hạ tầng – không gian sống. Mỗi tuyến đường sắt, mỗi nhà ga, mỗi nút trung chuyển là một “động lực phát triển” cho cả khu vực xung quanh, là nơi hội tụ của đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chính vì vậy, những nội dung được thảo luận tại Diễn đàn cấp cao VRT & CONS không chỉ là câu chuyện của riêng ngành đường sắt hay giao thông vận tải, mà còn là những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển công nghiệp xây dựng của Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, VRT & CONS 2025 quy tụ gần 90 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ Anh, Áo, Đức, Hàn Quốc, Italia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Thụy Sỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác, cùng các đơn vị chủ chốt của Việt Nam, các doanh nghiệp như Cục Đường sắt Việt Nam, Hanoi Metro, Hòa Phát, Vĩnh Hưng, Mico, TRV…các doanh nghiệp xây dựng và công nghiệp hỗ trợ.

Tại triển lãm, nhiều sản phẩm và công nghệ trưng bày như: Công nghệ đào hầm, TBM, thiết bị thi công ngầm, do các tập đoàn như China Railway Construction Heavy Industry, Herrenknecht, các doanh nghiệp hầm – nền móng Việt Nam giới thiệu. Giải pháp hạ tầng đường sắt, kết cấu đường ray, chống rung, giảm tiếng ồn từ các thương hiệu quốc tế như Voestalpine, GERB/Getzner, Pandrol, Vossloh…

Cùng với đó là hệ thống tín hiệu thông tin, an toàn, FRMCS, giám sát và điều khiển do các doanh nghiệp như China Railway Signal & Communication (CRSC), Ericsson, Trimble… trình bày. Giải pháp MRO, thiết bị bảo trì – sửa chữa, thiết bị depot, máy hàn ray, thiết bị đo kiểm đường sắt, cùng hệ thống cân giám sát tải trọng. Chuỗi cung ứng công nghiệp và hạ tầng: máy móc thi công, vật liệu xây dựng, thiết bị điện – tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp, logistics… được giới thiệu bởi các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong danh sách “Industrial Supply Chain Enterprises”.