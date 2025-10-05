Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh loạt 'tay to' vừa lập công ty tài sản mã hóa tại Việt Nam

05-10-2025 - 19:40 PM | Kinh tế số

Loạt công ty tài sản mã hóa vừa được thành lập trong thời gian gần đây, nhập vào cuộc đua làm sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam

Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9, trong vòng 5 năm. Ngay sau đó, loạt “ông lớn” đã nhập cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản mã hoá.

Mới nhất, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) đăng ký thành lập vào ngày 30/9 với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Cổ đông gồm ông Dương Văn Quyết nắm giữ 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt mỗi người sở hữu 30%. Đáng chú ý, ông Quyết từng là cổ đông lớn tại Thaigroup.

Theo thông tin công bố, trụ sở chính của LPEX đặt tại toà nhà LPB, số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội - cũng là hội sở của Ngân hàng TMCP Lộc Phát (Mã: LPB), nơi ông Nguyễn Đức Thuỵ hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước đó, trong tháng 9, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với vốn 25 tỷ đồng gồm 3 cổ đông lớn. Trong đó, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP Lynkid với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn.

Cũng trong tháng này, CTCP Sàn giao dịch tài sản số DNEX được thành lập với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn, CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn.

Điểm danh loạt 'tay to' vừa lập công ty tài sản mã hóa tại Việt Nam- Ảnh 1.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm. (Ảnh minh hoạ).

Cuối tháng 8, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) ra đời với vốn 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Trước đó, CTCP phần Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange ra đời với số vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

Cổ đông lớn nhất của Vimexchange là Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex khi góp 5.000 tỷ đồng, tương ứng 50% vốn. CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp là 1.000 tỷ đồng, tương ứng góp 10% vốn. Một số cổ đông khác của Vimexchange gồm CTCP Chứng khoán Hòa Bình, CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình, CTCP biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, CTCP Dược phẩm Vimedimex 2, CTCP Quản lý quỹ Quốc tế.

Đầu tháng 5, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Techcombank - TCBS, được thành lập với vốn ban đầu 3 tỷ đồng. Các cổ đông của công ty gồm CTCP Chứng khoán Kỹ thương (9,9% vốn), CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương (1,1% vốn) và ông Nguyễn Xuân Minh (89% vốn). Đến tháng 8, công ty nhanh chóng tăng vốn lên 101 tỷ đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua, CTCP Chứng khoán HD (HDS) - công ty HDBank nắm 30% vốn đã lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng. Trong phương án sử dụng vốn, Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với tên dự kiến là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho “đường đua” này từ nhiều năm qua. Chứng khoán SSI thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với 2 công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số .

Theo Hoàng Dung/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu sinh viên Việt Nam

Tin vui cho hàng triệu sinh viên Việt Nam Nổi bật

Cục Thuế vừa có cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay

Cục Thuế vừa có cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay Nổi bật

Bộ Tài chính: Chưa nhận được đề xuất của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa

Bộ Tài chính: Chưa nhận được đề xuất của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa

19:33 , 05/10/2025
Dù gánh nợ 4 tỷ đồng, một người nông dân học hết lớp 7 vẫn bỏ mức lương ở nước ngoài để về quê sáng chế máy: 'Nếu làm thuê thì không thể làm giàu'

Dù gánh nợ 4 tỷ đồng, một người nông dân học hết lớp 7 vẫn bỏ mức lương ở nước ngoài để về quê sáng chế máy: 'Nếu làm thuê thì không thể làm giàu'

19:32 , 05/10/2025
Phần lớn doanh nghiệp chưa thu được lợi nhuận từ AI, CEO mới của Scale muốn thay đổi điều đó

Phần lớn doanh nghiệp chưa thu được lợi nhuận từ AI, CEO mới của Scale muốn thay đổi điều đó

16:32 , 05/10/2025
31 camera AI ở TP HCM đã ghi hình hơn 3.000 xe vi phạm trong 1 tháng

31 camera AI ở TP HCM đã ghi hình hơn 3.000 xe vi phạm trong 1 tháng

15:39 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên