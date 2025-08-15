Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời

15-08-2025 - 11:45 AM | Sống

Mọi sự trùng hợp dường như đều không phải ngẫu nhiên.

Những câu chuyện như tình cờ gặp "Van Gogh" ngoài đời hay tìm thấy chú chim trong sách bay ra ngoài thực tế nghe có vẻ phi lý, nhưng không phải không thể xảy ra.

Cuộc sống vẫn ẩn chứa những điều bất ngờ đến khó tin. Một khoảnh khắc tình cờ, một cuộc gặp gỡ định mệnh hay một sự trùng hợp đến khó tin, tất cả đều có thể xảy ra và tạo nên những kỷ niệm có một không hai.

Những khoảnh khắc kỳ diệu đó đôi khi chỉ xảy ra một lần trong đời, biến những điều "điên rồ" thành sự thật và khiến người trong cuộc không thể nào quên. Dưới đây là một số khoảnh khắc "phép màu" như thế được trang Bright Side tổng hợp lại từ cư dân mạng khắp thế giới:

Ra đường gặp đúng "danh họa Van Gogh".

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 1.

Cậu bé đang đọc sách về các loài chim thì bất ngờ chú chim trong ảnh xuất hiện thực sự.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 2.

Bắt được chú tôm càng xanh đẹp mắt hiếm có và xác suất xảy ra điều kỳ diệu này là 1/1.000.000.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 3.

Biển chỉ dẫn không nói dối, chỉ Mặt trăng là có Mặt trăng.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 4.

Khi lon nước ngọt cũng biết vẽ.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 5.

Mua 3 được 6.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 6.

3 anh chàng ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau trong một hàng ăn.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 7.

Kiểu tóc vẫn thời thượng sau 200 năm.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 8.

Đố mọi người tìm được bà tôi.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 9.

Bức hình chụp được đúng lúc khoảnh khắc sấm sét chưa kịp thắp sáng mọi thứ trong đêm đen.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 10.

Hẳn chú chuồn chuồn kia nhận ra đồng loại nên lập tức bay đến bám vào chân con người.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 11.

Con mèo cưng của tôi lén đi đóng quảng cáo.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 12.

Các trang báo cũng liên tục nhắc nhở: "Đây không phải là sự trùng hợp" (This is not a coincidence).

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 13.

Gặp 4 "chị em sinh tư" không quen biết nhau trên xe buýt.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 14.

Sóng biển đã vẽ lên 1 đường màu trắng ngang thân chú mèo.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 15.

Chẳng ai có thể cưỡng lại được cây kem ngon lành cả.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 16.

Bên trái là ảnh tôi chụp lúc nhỏ ở Mỹ còn bên phải là vợ tôi (bé gái mặc áo 2 dây) chụp tại quê nhà Hàn Quốc.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 17.

Đôi chân của tôi hòa với thảm lót sàn làm một.

Điểm danh những sự trùng hợp đến khó tin, không biết phải may mắn đến đâu mới gặp được 1 lần trong đời- Ảnh 18.

Nguồn: Bright Side

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

