Điểm đột phá kinh tế của địa bàn có "sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh"

Tình hình kinh tế - xã hội Lào Cai

Lào Cai có vị trí "cửa ngõ xung yếu", là "phên dậu" của Tổ quốc. Tỉnh là địa bàn có "sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh"; có cửa khẩu quốc tế lớn; có diện tích rộng và mật độ dân cư thấp.

Tỉnh Lào Cai có các địa danh du lịch nổi tiếng, có thương hiệu; thổ nhưỡng phong phú, giàu tài nguyên khoáng sản với nhiều loại khoáng sản quý, có chất lượng cao và trữ lượng lớn (apatit, sắt, đồng…); hệ thống sông, suối dày với địa hình dốc mang lại lợi thế trong phát triển thủy điện vừa và nhỏ...

Lào Cai là một trong số ít tỉnh miền núi có đầy đủ các loại hình giao thông kết nối nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế (đường cao tốc, đường sắt, đường thủy, cảng hàng không Sa Pa sẽ được khởi công xây dựng trong thời gian tới).

Tỉnh là trung tâm kinh tế, đối ngoại trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; là trung tâm trung chuyển giữa các tỉnh của Việt Nam, ASEAN với thị trường Vân Nam và vùng Tây Nam của Trung Quốc.... Những yếu tố này là tiền đề, động lực cho tỉnh phát triển kinh tế xã hội.

Mặc dù thời gian qua, Lào Cai gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thiên tai nhưng Lào Cai có những nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 ước đạt 7,38%, cao hơn 2,2 điểm % so với mức tăng của năm 2023 (5,11%), cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu/người/năm, tăng 8,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2023, bằng 80% so với trung bình cả nước. Quy mô kinh tế ước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2023, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố.

Hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,65% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch tới tỉnh tăng mạnh, ước đạt 7,8 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu cả năm ước đạt 3,625 tỷ USD, tăng 68% so với năm 2023.

Lào Cai luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỉ lệ giải ngân cao của cả nước, năm 2024 ước đạt 100% kế hoạch. Nhiều dự án về giao thông, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, có nhiều công trình phát huy hiệu quả.

Thu ngân sách nhà nước có nhiều khởi sắc, ước cả năm đạt 12.800 tỷ đồng, bằng 139,5% dự toán Trung ương giao và 135,9% so với năm 2023. Tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tốt, tổng nguồn vốn tín dụng ước đạt 70.800 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong buổi làm việc với Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên cho tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu của Lào Cai để phát triển trí tuệ nhân tạo và hoạch định chính sách.

Đồng thời, yêu cầu tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt khoảng trên 10% trong năm 2025, cần huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt là vốn FDI và hình thức đối tác công tư).

Tiếp tục thúc đẩy kinh tế cửa khẩu trở thành điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Lào Cai và các tỉnh vùng Trung du, miền núi phía bắc; tập trung xây dựng Lào Cai thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ là khu kinh tế trọng điểm quốc gia

Theo Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là khu kinh tế duy nhất ở phía Bắc có cửa khẩu quốc tế nằm trong thành phố. Hiện nay, hạ tầng giao thông và bến bãi tại các cửa khẩu trong Khu Kinh tế cửa khẩu đã được đầu tư tương đối đồng bộ.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được xây dựng từ năm 2001, qua 23 năm đầu tư, xây dựng đã phát triển đa ngành, là trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc, một cực tăng trưởng - trung tâm kết nối của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ với cả nước.

Từ diện tích ban đầu được phê duyệt gần 6.514 ha, đến nay, sau điều chỉnh, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có tổng diện tích gần 15.929,8 ha. Ban Quản lý khu kinh tế Lào Cai cho biết, trong những năm qua, hoạt động xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng trưởng mạnh và ổn định.

Thu ngân sách hằng năm từ hoạt động xuất - nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách của tỉnh. Hằng năm thu hút khoảng 500 - 600 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động của địa phương...

Một trong những nội dung trong Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai được định vị phát triển thành khu vực động lực của hành lang biên giới của tỉnh, trong đó hạt nhân là khu hợp tác kinh tế qua biên giới; trọng tâm là phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, cảng cạn.

Để tạo động lực tăng trưởng kinh tế cửa khẩu, những năm qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, kêu gọi đầu tư vào một số lĩnh vực trọng tâm gắn với hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, như dịch vụ logistics, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, gia công chế biến xuất khẩu, xây dựng các kho lưu giữ hàng hóa đạt tiêu chuẩn…

Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cứng, lấy hệ thống giao thông kết nối các cửa khẩu, lối thông quan với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Cảng Hàng không Sa Pa làm trục, đầu tư hạ tầng mềm là hạ tầng viễn thông (5G), công nghệ thông tin, cửa khẩu thông minh để nâng cao năng lực vận chuyển, thông quan, tối ưu hóa chi phí logistics cho doanh nghiệp…

Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai phấn đấu đưa Khu kinh tế cửa khẩu trở thành 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, là hạt nhân để Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc… Trong đó dự kiến giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10 tỷ USD vào năm 2025.