Điểm hẹn mới của ẩm thực Thái và Việt tại Sài Gòn

Khu phức hợp không quá lớn hay cầu kỳ, nhưng lại có sức hút vì sự hòa hợp tự nhiên của ba thương hiệu: Quán Bụi Garden 3 với món Việt thân thuộc, Café’In nhẹ nhàng cho những buổi hẹn cà phê và Sticky Rice - hơi thở của ẩm thực Thái đương đại. Mỗi nơi một sắc thái, nhưng cùng đứng cạnh nhau rất vừa vặn, tạo nên dòng chảy êm của hương vị Việt - Thái ngay giữa lòng thành phố.

Không gian ấy là nơi gia đình tìm lại bữa Việt ấm áp, nơi đôi bạn trẻ chuyện trò bên tách trà sữa, hay những nhóm bạn ghé Sticky Rice sau giờ làm để chia sẻ vài món cay nồng. Những khoảnh khắc nhỏ này, dù giản dị, lại mang đến cảm giác dễ chịu và thân quen cho bất kỳ ai ghé qua.

Một không gian "nhỏ" để người ta tìm thấy nhau

Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày chiếu nhẹ qua khung cửa, làm cả không gian sáng lên theo cách rất dễ chịu. Mọi thứ còn yên ắng, chỉ có vài tiếng kéo ghế, vài bước chân chuẩn bị cho một ngày mới. Đến tối, không khí đổi khác: trò chuyện rì rầm, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, tất cả nhịp nhàng như một thói quen quen thuộc.

Không có điều gì lớn lao, chỉ là những khoảnh khắc rất bình thường - nhưng chính sự bình thường đó lại làm nên nhịp sống Sài Gòn: ngồi xuống cùng nhau, ăn một bữa đơn giản và để mình thở chậm hơn một chút.

Khách đến cảm nhận vị Thái Isan tại nhà hàng - Nguồn: Sticky Rice

Điều thú vị ở khu phức hợp này là sự hòa hợp tự nhiên giữa nhiều nền ẩm thực. Ẩm thực Thái không lấn át sự tinh tế của ẩm thực Việt, và món Việt cũng không làm món Thái trở nên "trật nhịp". Ngược lại, cả hai đứng cạnh nhau tự nhiên, giúp bức tranh hương vị ở đây đầy đủ và phong phú hơn mà không gây ồn ào.

Một góc Thái chậm rãi giữa Sài Gòn

Trong bức tranh chung ấy, Sticky Rice hiện lên như một góc Thái được làm theo cách nhẹ nhàng. Không gian chia thành tầng trệt và một tầng mở phía trên; Tầng dưới ấm cúng, gần gũi; tầng trên lại thoáng và tự nhiên, giống một khoảng hiên rộng nơi người ta có thể ngồi lâu hơn một chút mà không cảm thấy gò bó.

Món ăn ở đây cay rõ vị đúng tinh thần Thái, nhưng được tiết chế để không gây choáng. Hương tắc, sả, ớt, lá chanh hòa quyện thành mùi thơm vừa mạnh mẽ vừa dễ chịu.

Nguyên liệu tươi, vị Isan rõ ràng, không màu mè, khiến món ăn trở nên gần gũi.

Được biết, đây là chi nhánh thứ hai của Sticky Rice. Không gian tối giản vừa có sân vườn, vừa có rooftop - Nguồn: Sticky Rice

Dù bạn thích ăn cay hay chỉ mới thử món Thái lần đầu, bạn vẫn dễ dàng tìm được món hợp khẩu vị. Sticky Rice chọn con đường đơn giản: tôn trọng vị gốc nhưng điều chỉnh một chút để ai cũng có thể thưởng thức. Ngày nay, người trẻ thích những bữa ăn "rõ ràng": ít phụ gia, nguyên liệu tươi, hương vị thật. Sticky Rice đi theo tinh thần đó bằng cách dùng hương liệu tự nhiên, giữ sự cân bằng giữa chua - cay - mặn - ngọt, hạn chế dầu mỡ để món ăn giữ được độ tươi. Không triết lý lớn lao, chỉ là cách nấu để người ta ăn xong thấy nhẹ bụng, thoải mái và khỏe khoắn.

Một góc nhỏ nhưng làm thành phố dễ thương hơn

Sài Gòn rộng lớn và thay đổi từng ngày, nhưng những nơi khiến người ta muốn quay lại thường chính là những điểm nhỏ bình dị như thế này: một bữa ăn ngon, một chỗ ngồi thân thiện, cảm giác được chào đón và cảm giác thuộc về. Sticky Rice - cùng Quán Bụi Garden 3 và Café’In - đang làm tròn vai của mình trong việc tạo nên một góc nhỏ ấm áp. Không lớn lao hay tham vọng, chỉ là nơi người ta muốn đưa bạn bè và người mình thương đến để chia sẻ một bữa ăn thoải mái. Và đôi khi, chính những góc nhỏ mộc mạc đó lại làm thành phố trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

Sticky Rice - 14 Võ Trường Toản, phường An Khánh, TP.HCM

https://stickyrice.vn/