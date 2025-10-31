Điểm "lạ" trong cuộc đua thương mại điện tử

Theo dự báo của Metric.vn, trong quý 4/2025, doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam có thể đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,98 tỷ USD), với sản lượng gần 1,07 tỷ sản phẩm – tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý 3.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt 305,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34,35% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán ra cũng tăng 19,84%, đạt gần 2,91 tỷ sản phẩm, dù số lượng cửa hàng giảm nhẹ 2,4% xuống còn khoảng 566.400 shop. Những con số này cho thấy thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng, song cạnh tranh giữa các nền tảng đang ngày càng quyết liệt.

Cuộc đua thị phần ra sao?

Quý 3/2025 ghi nhận doanh thu đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý 2. Các tháng 7, 8 và 9 lần lượt tăng 19%, 21% và 26% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu tiêu dùng ổn định và hiệu quả từ các chương trình khuyến mãi theo mùa.

Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường với 56% thị phần, dù doanh thu chỉ tăng khoảng 4%. TikTok Shop ghi nhận mức tăng doanh thu mạnh nhất, đạt 69%, giúp nâng thị phần từ 30% lên 41%. Trong khi đó, Lazada ổn định với 3% thị phần, còn Tiki tiếp tục chịu áp lực giảm doanh thu.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh thương mại điện tử Việt Nam năm nay là Lazada tiếp tục dẫn đầu về giá trị đơn hàng trung bình (AOV), đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng AOV mạnh nhất toàn thị trường trong 9 tháng đầu năm 2025.

Dù không mở rộng thị phần, nền tảng này vẫn duy trì được tệp người dùng cốt lõi và giá trị giao dịch cao – kết quả từ chiến lược tập trung vào hàng chính hãng và trải nghiệm người dùng chất lượng. Việc liên tục cải thiện công nghệ cá nhân hóa, mở rộng danh mục sản phẩm chính hãng và các chương trình ưu đãi có chọn lọc giúp Lazada củng cố hình ảnh là sàn thương mại điện tử định hướng chất lượng, thay vì chỉ chạy đua về số lượng.

Thương hiệu chính hãng ngày càng được ưa chuộng

Dù chỉ chiếm 2,64% số lượng shop, các cửa hàng Mall vẫn đóng góp tới 35,7% doanh thu trên Shopee và TikTok Shop trong quý 3/2025, thể hiện sức ảnh hưởng của các thương hiệu chính hãng.

Trên TikTok Shop, số cửa hàng Mall tăng 51,89%, doanh thu tăng 114,72% so với cùng kỳ. Ngược lại, Shopee giảm 38,12% số lượng shop Mall nhưng doanh thu vẫn tăng nhẹ 6,54%, phản ánh việc nền tảng này siết chặt tiêu chuẩn tuyển chọn và kiểm soát chất lượng.

Trên Shopee, doanh thu nội địa quý 3 đạt 53,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 92% tổng doanh thu). Hai thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt đóng góp 46% và 38%. Một số tỉnh công nghiệp như Bình Dương, Long An, Hưng Yên ghi nhận tăng trưởng đáng kể, cho thấy xu hướng mở rộng kho vận ra ngoài trung tâm để tối ưu chi phí giao hàng.

Hàng nhập khẩu trên Shopee tăng doanh thu 27% dù sản lượng giảm 10%, cho thấy giá bán trung bình cao hơn hoặc cấu trúc sản phẩm đang dịch chuyển sang phân khúc cao cấp.

Ba nhóm ngành có doanh thu lớn nhất trong quý 3/2025 là làm đẹp, trang trí nội thất & đời sống, và thời trang nữ, với doanh thu lần lượt 17,7 nghìn tỷ, 13,8 nghìn tỷ, và 12,1 nghìn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực điện tử, Apple tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 72,2%, theo sau là Samsung và Xiaomi. Các cửa hàng chính hãng như Apple Flagship Store, Viettel Store, ShopDunk, Minh Tuấn Mobile đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Động lực tăng trưởng mùa cuối năm

Theo Metric.vn, các chiến dịch khuyến mãi lớn cuối năm như “11.11”, “12.12” và mùa mua sắm Tết sẽ là động lực chính giúp doanh thu quý 4 đạt gần 4 tỷ USD.

Sự bùng nổ của livestream bán hàng, chương trình flash sale, cùng với đầu tư mạnh mẽ vào logistics và giao hàng nhanh đang củng cố niềm tin người tiêu dùng. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững và cạnh tranh hơn của thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2026.