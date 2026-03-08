Điểm mặt loạt "con gái nhà người ta" đến phụ huynh cũng mê: Người là thủ khoa, người theo đuổi giấc mơ khoa học

Năm 2025 vừa qua ghi nhận nhiều gương mặt nữ sinh Việt Nam tỏa sáng trong học tập và nghiên cứu khoa học. Từ những công bố quốc tế, giải thưởng khoa học - công nghệ đến thành tích điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, họ đang cho thấy thế hệ nữ sinh trẻ không chỉ học giỏi mà còn giàu bản lĩnh theo đuổi tri thức và chinh phục những lĩnh vực đầy thách thức.

Bốn gương mặt dưới đây là những đại diện tiêu biểu thời gian qa với những thành tích nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì theo đuổi tri thức của thế hệ trẻ hôm nay.

Hồ Thái Anh Thi, nữ sinh say mê nghiên cứu sinh học ứng dụng

Hồ Thái Anh Thi, sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), gây ấn tượng bởi sự chín chắn cùng niềm say mê dành cho nghiên cứu khoa học. Là nữ sinh duy nhất đại diện nhóm ngành Sinh học ứng dụng đạt danh hiệu “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”, Anh Thi lựa chọn con đường nghiên cứu và ứng dụng sinh học để phục vụ đời sống.

Hồ Thái Anh Thi

Niềm đam mê cùng tinh thần ham học hỏi đã giúp cô đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Anh Thi sở hữu điểm trung bình tích lũy GPA 3,6, đồng thời là đồng tác giả chính của bốn bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1 và Q2. Bên cạnh đó, nữ sinh còn nhận học bổng ADM 2024 và tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như chương trình “Gia sư Bách khoa tình nguyện” hay hiến máu nhân đạo suốt ba năm liên tiếp.

Việc trở thành nữ sinh duy nhất giành giải thưởng năm 2025 trong lĩnh vực Applied Biology không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong học tập và nghiên cứu của Anh Thi, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học chuyên sâu.

Trần Thị Kiều My, “bông hồng cơ khí” của Đại học Bách khoa

Nếu Anh Thi gắn liền với phòng thí nghiệm sinh học, thì Trần Thị Kiều My, sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), lại mang đến một hình ảnh khác: mạnh mẽ, bền bỉ nhưng vẫn đầy tinh tế trong thế giới của máy móc và kỹ thuật.

Kiều My là một trong những nữ sinh tiêu biểu được vinh danh Vietnam Female Student of Science and Technology 2025 trong lĩnh vực Cơ khí. Với điểm GPA cao, nhiều giải thưởng tại Olympic Cơ học toàn quốc, cùng các công trình nghiên cứu được công bố trong và ngoài nước, cô đã chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể tỏa sáng trong những ngành kỹ thuật vốn được xem là thử thách đối với nữ sinh.

Trần Thị Kiều My

Không chỉ học tốt, Kiều My còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Cô là tác giả của ba bài báo khoa học, trong đó có một bài trình bày tại Hội nghị quốc tế SETSM 2025. Đặc biệt, đồ án chuyên ngành của cô mang tên “Thiết kế máy nhúng sơn và thổi khô cho xốp lót nón bảo hiểm làm từ nhựa EPS”, thực hiện tại Công ty TNHH Long Huei Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ doanh nghiệp nhờ tính ứng dụng cao. Trong thế giới của kim loại và máy móc, Kiều My đã mang đến một “màu sắc riêng” - sự sáng tạo, nhạy cảm và tinh thần bền bỉ của một nữ sinh yêu khoa học.

Nguyễn Lê Hiền Mai, thủ khoa toàn quốc khối A00 thi tốt nghiệp THPT 2025

Ở bậc phổ thông, Nguyễn Lê Hiền Mai (sinh năm 2007), cựu học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) là một trong những gương mặt gây chú ý nhất năm 2025.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hiền Mai đạt số điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), trở thành thủ khoa toàn quốc của tổ hợp này. Suốt 12 năm học phổ thông, Hiền Mai luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện nhờ sự tự giác và kiên trì trong học tập. Trước đó, nữ sinh từng giành giải Nhất môn Hóa học tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021–2022 và giải Nhì năm học 2024–2025.

Nguyễn Lê Hiền Mai là một trong những gương mặt gây chú ý nhất năm 2025

Không chỉ nổi bật bởi bảng thành tích học tập ấn tượng, Hiền Mai còn được nhiều người biết đến bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng phong thái tự tin. Sau kỳ thi, cô tiếp tục trở thành một trong 10 thủ khoa của Trường Đại học Ngoại thương, theo học chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại.

Nguyễn Diệu Linh, nữ sinh đầu tiên của trường đạt thủ khoa A00 thi tốt nghiệp THPT 2025

Cùng đạt 30/30 điểm khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Trãi (Hưng Yên), cũng trở thành một trong 8 thủ khoa toàn quốc của tổ hợp này.

Đáng chú ý, Diệu Linh là học sinh đầu tiên trong lịch sử Trường THPT Nguyễn Trãi đạt được thành tích danh giá này. Trước đó, nữ sinh đã thể hiện năng lực học tập nổi bật khi giành giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngay từ năm lớp 11.

Nguyễn Diệu Linh

Chia sẻ về phương pháp học tập, Diệu Linh cho biết em dành phần lớn thời gian để tự học và luyện nhiều dạng đề khác nhau. Việc tiếp cận đa dạng bài tập giúp em nắm chắc kiến thức, nhận ra điểm mạnh - điểm yếu của bản thân và tập trung cải thiện những phần còn chưa vững. Sau kỳ thi, Diệu Linh đã trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, ngôi trường mà nữ sinh này đã mơ ước từ lâu.

Từ phòng thí nghiệm đại học đến bảng vàng thành tích của các kỳ thi quốc gia, những gương mặt như Hồ Thái Anh Thi, Trần Thị Kiều My, Nguyễn Lê Hiền Mai hay Nguyễn Diệu Linh cho thấy một thế hệ nữ sinh Việt Nam đang ngày càng tự tin khẳng định năng lực trong học thuật.

Họ không chỉ đại diện cho những thành tích cá nhân ấn tượng, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám theo đuổi tri thức, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ. Những bước tiến của họ hôm nay cũng là tín hiệu tích cực cho tương lai của nguồn nhân lực khoa học và tri thức trẻ Việt Nam trong tương lai.