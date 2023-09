Điểm mặt loạt doanh nghiệp bất động sản ở Quảng Nam chây ỳ nộp thuế

Cố tình chây ỳ không nộp thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc kiến nghị thu hồi đất đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo đó, căn cứ theo dữ liệu nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, tổng nợ đến cuối tháng 8 năm 2023 hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất qua nhiều năm gần 1.000 tỷ đồng.

Mặc dù Cục Thuế đã thực hiện đôn đốc nhiều lần, áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền qua tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, xác minh thông tin về tài sản, hàng hóa để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, xác minh thông tin về công nợ bên thứ ba đang chiếm giữ để thực hiện cưỡng chế bên thứ ba yêu cầu nộp thay…

Tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp nợ thuế về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vẫn cố tình chây ì, không chấp hành nộp.

Cụ thể, CTCP Phức Hợp Hà My, có địa chỉ tại tổ 12 Khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội tại thị xã Điện Bàn.

Theo thông báo nợ số 8810/TB-CTQNA-KDT ngày 11/9/2023 của Cục Thuế, công ty này có tổng số tiền thuế nợ hơn 79,6 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất qua nhiều năm gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh: T.V.

Tiếp theo là CTCP Đầu tư Xây dựng Công Kin, có địa chỉ tổ 12 Khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội.

Theo thông báo tiền thuế nợ số 8818/TB-CTQNA-KDT ngày 11/9/2023 của Cục Thuế, công ty có tiền thuế nợ hơn 26,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương, có địa chỉ tổ 12 Khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh và Khu đô thị Coco Riverside.

Theo thông báo tiền thuế nợ số 8876/TB-CTQNA-KDT ngày 11/9/2023 của Cục Thuế, công ty này có tiền thuế nợ hơn 28,4 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ An Bình, có địa chỉ tại 75 Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu, TP. Hội an, tỉnh Quảng Nam. Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Bình Reverside.

Theo thông báo tiền thuế nợ số 8812/TB-CTQNA-KDT ngày 11/9/2023 của Cục Thuế, Công ty có tiền thuế nợ gần 37 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CTCP Xây dựng công trình Minh Sơn, có địa chỉ tại tầng 1, Tòa nhà Cường Thịnh, số 276 - 282 đường 2/9, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Công ty được tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư khối 7 và Khu dân cư Đô thị Điện Minh ở thị xã Điện Bàn.

Theo thông báo tiền thuế nợ, công ty này có tiền thuế nợ hơn 238,3 tỷ đồng. Công ty nợ bắt đầu phát sinh từ tháng 8/2022, từ đó đến nay công ty không chấp hành nộp thuế.

Cuối cùng, CTCP Xây dựng Minh Hoàng Long, có địa chỉ tại khối Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại thị xã Điện Bàn. Theo thông báo tiền thuế nợ, công ty có tiền thuế nợ hơn 49,7 tỷ đồng.

Đề xuất thu hồi đất đã giao

Trước vấn đề trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai để phối hợp Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thu hồi tiền thuế nợ của các doanh nghiệp trên.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở KH&ĐT không thực hiện gia hạn tiến độ thực hiện dự án nếu doanh nghiệp còn nợ thuế; đồng thời căn cứ quy định tại Luật đất đai chỉ đạo các ngành liên quan để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi diện tích đất đã giao đối với các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn yêu cầu các Sở KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn, TP. Hội An và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị, đề xuất của Cục Thuế tỉnh đối với các doanh nghiệp trên. Khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin liên quan cho các Sở, ngành, UBND thị xã, thành phố; đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với doanh nghiệp đã nêu trên.