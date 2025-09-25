Điểm tên loạt ‘đại bàng’ công nghệ sẽ xuất hiện tại sự kiện lớn nhất năm của Việt Nam về đổi mới sáng tạo

Vào chiều ngày 25/9/2025, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức Buổi công bố thông tin Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025). Triển lãm sẽ được tổ chức trong 03 ngày (01/10 - 03/10/2025) nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10).

Phát biểu tại Buổi công bố thông tin, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh: "Ngày hội đối mới sáng tạo quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của Đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST); khẳng định vai trò chiến lược, trung tâm của ĐMST trong việc thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh, khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo đột phá trong mọi lĩnh vực góp phần phát triển hệ sinh thái ĐMST.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố nòng cốt, là động lực của phát triển quốc gia.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ)

“Mỗi một người dân là một người đổi mới sáng tạo. Đó cũng là chủ đề chính của Ngày hội năm nay ‘Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia’. Đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ phòng nghiên cứu, từ những chuyên gia khoa học mà nó còn hiện hữu trong mỗi công dân, mỗi cá thể, góp phần vào sức mạnh chung của toàn dân tộc”, ông Dương cho hay.

Loạt 'ông lớn' công nghệ sẽ quy tụ tại triển lãm Đổi mới sáng tạo lớn nhất năm﻿

Được biết, Ngày hội bao gồm nhiều hoạt động trọng điểm. Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra vào sáng 1/10/2025 với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và giới truyền thông, dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu. Tại buổi lễ sẽ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025) cùng nhiều hoạt động phát động hưởng ứng từ các Doanh nghiệp, Tổ chức quốc tế, chuyên gia.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh các gian hàng trưng bày công nghệ tiên tiến thuộc 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm, VIIE 2025 sẽ tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên sâu và hoạt động trải nghiệm. Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 11 ngành lĩnh vực trọng tâm tại Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6/2025.

Đồng thời, bên cạnh Triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về cơ chế chính sách đổi mới sáng tạo, các ngành công nghệ chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM.

Cụ thể, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo. Diễn đàn là dịp để công bố các cơ chế, chính sách vượt trội về ĐMST đã được ban hành trong thời gian vừa qua; giới thiệu các mô hình mẫu về ĐMST để các cơ quan, đơn vị tham khảo, vận dụng. Đây cũng là không gian đối thoại cởi mở để các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trao đổi về tầm nhìn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận giải pháp thúc đẩy ĐMST trong thực tiễn.

Đáng chú ý, Diễn đàn "Thúc đầy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược" được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong khuôn khổ Triền lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Diễn đàn "Thúc đầy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược" được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong khuôn khổ Triền lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Diễn đàn quy tụ sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Qualcomm, Meta..., tập trung vào các lĩnh vực then chốt gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tri thức, đây còn là không gian để doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp với mạng lưới công nghệ tiên tiến toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Diễn đàn mang ý nghĩa chiến lược trong việc định vị Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, góp phần hình thành những ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo động lực đột phá cho phát triển quốc gia.

Đặc biệt, nhà vật lý xuất sắc, người đạt giải Nobel Vật lý năm 2012, ông Serge Haroche sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn Khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam. Sự hiện diện của một nhà khoa học tầm cỡ thế giới không chỉ khẳng định tầm vóc quốc tế của sự kiện mà còn lan tỏa niềm cảm hứng nghiên cứu, khát vọng chinh phục tri thức khoa học cho cộng đồng khoa học - công nghệ Việt Nam. Diễn đàn nhấn mạnh vai trò tiên phong của công nghệ lượng tử, từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn, đồng thời mở rộng hợp tác Việt - Pháp trong nhiều lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ. Đây là dịp để tri thức được lan tỏa, kết nối cộng đồng khoa học - công nghệ hai nước, tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ sinh thái đối mới sáng tạo song phương.

Ngoài ra, Diễn đàn "Thị trường tài sản số: Từ xu hướng đến bứt phá" cũng sẽ được tổ chức. Sự kiện là nơi hội tụ của các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng công nghệ để cùng trao đổi về bức tranh pháp lý toàn diện trong và ngoài nước, đồng thời làm rõ vai trò của blockchain và tài sản số trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Diễn đàn không chỉ mang ý nghĩa cập nhật xu hướng, mà còn mở ra cơ hội kết nối Chính phủ với doanh nghiệp và cộng đồng tài chính Web3, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài sản số minh bạch, bền vững và có trách nhiệm cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 sẽ có các hoạt động bên lề như: Chương trình kick-off Giải đấu VEX Robotics Quốc gia 2026 và vinh danh các cá nhân, tập thể tham gia các cuộc thi STEM quốc tế; Trải nghiệm xe điện, trải nghiệm STEM dành cho học sinh, sinh viên và chương trình bình chọn sản phẩm đổi mới sáng tạo - Better Choice Awards.

Triển lãm năm nay quy tụ nhiều gian hàng đến từ các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, tạo không gian giao lưu quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển công nghệ mũi nhọn, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam không chỉ tôn vinh những thành tựu góp phần định hình diện mạo mới của đất nước, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước. Trong không khí kỷ niệm 80 năm thành lập nước, sự kiện khẳng định khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo bền bỉ và quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển phồn vinh của dân tộc trên hành trình hội nhập quốc tế.