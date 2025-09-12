Điểm tên vùng “nóng” cho công nghiệp hỗ trợ tại Đồng bằng sông Hồng

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch DTJ Group, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh: “CNHT là nền móng vững chắc để công nghiệp Việt Nam cất cánh, đi nhanh, đi xa vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sức mạnh không đến từ một doanh nghiệp riêng lẻ mà là nhờ sự cộng hưởng của cả cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển”.

Tại sự kiện, Giáo sư Phan Đăng Tuất - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam khẳng định, công nghiệp hỗ trợ cần được xem là trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Theo ông, nếu không có một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh, Việt Nam khó có thể nâng cao vị thế trên bản đồ sản xuất toàn cầu.

“Công nghiệp hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa ‘hỗ trợ’ mà chính là động lực thúc đẩy các ngành chủ lực như điện tử, ô tô, dệt may, da giày và công nghiệp nặng phát triển bền vững”, ông Tuất nhấn mạnh.

Ở góc nhìn từ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, ông Lê Minh Sơn - Đại diện DTJ Industrial cho rằng, quy hoạch đồng bộ các khu công nghiệp chiến lược chính là nền tảng để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế. “Quy hoạch thông minh, hạ tầng hiện đại không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà quan trọng hơn, còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu thay vì chỉ dừng ở khâu gia công, lắp ráp”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cũng chỉ ra 3 tiêu chí quan trọng để chọn vùng phát triển công nghiệp hỗ trợ, gồm: gần Thủ đô để dễ tiếp cận vốn, nhân lực chất lượng cao và phù hợp với doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ; gần nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp để gắn kết thị trường - khách hàng - đối tác; và hạ tầng giao thông đa phương thức để tối ưu logistics, thuận lợi cho cung ứng trong nước và xuất khẩu.

Theo đó, các vùng “nóng” cho công nghiệp hỗ trợ tại Đồng bằng sông Hồng được ông Sơn liệt kê là: Phía Nam - Khu vực Đồng Văn: tọa lạc ở phía Nam trung tâm công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử; nằm giữa Thủ đô và Phủ Lý, kết nối thuận lợi ba trục Bắc – Nam chiến lược.

Phía Đông Nam – Khu vực Ân Thi: nằm trong vùng mở rộng Tổ hợp Lý Thường Kiệt – “thỏi nam châm” FDI với gần 10 khu công nghiệp hiện đại; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới nhưng lấp đầy nhanh, hạ tầng đồng bộ, đạt chuẩn cao.

Phía Tây Bắc – Trung tâm hành chính Bắc Ninh mới: kề cận các khu công nghiệp lớn Bắc Giang, tiếp giáp lõi đô thị hành chính tỉnh, kết nối trực tiếp Vành đai 5, thuận tiện cung ứng cho trung tâm công nghiệp Samsung (Thái Nguyên).

Không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của công nghiệp hỗ trợ đối với sự phát triển tự chủ và bền vững của nền kinh tế, các chuyên gia đã tập trung làm rõ những giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa vai trò ấy. Các chuyên gia đều thống nhất rằng công nghiệp hỗ trợ chỉ có thể bứt phá khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa quy hoạch hạ tầng, chính sách vốn, hành lang pháp lý và mô hình phát triển mang tính hệ sinh thái.

Ở góc độ tài chính, ông Lê Trọng Dương - Giám đốc Phát triển Dự án MBBank Giải Phóng nêu, vốn là rào cản lớn nhất khiến nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó triển khai kế hoạch sản xuất. Vì vậy, các gói tín dụng ưu đãi và cơ chế vay vốn linh hoạt cần được triển khai mạnh mẽ để đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu tư hạ tầng đến vận hành nhà máy. Đây chính là “cú hích” để tháo gỡ nút thắt vốn, tạo đà cho công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Ở khía cạnh pháp lý, luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã nhấn mạnh sự cần thiết của một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định và dễ dự đoán. Các chính sách ưu đãi thuế, mô hình hợp tác đầu tư rõ ràng sẽ là “tấm khiên” bảo vệ doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực của cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, ông Trần Anh Vương - Tổng Giám đốc Western Pacific Group đã đưa ra tầm nhìn chiến lược thông qua mô hình Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics – LIC (Logistics Industrial Cluster). Mô hình này giúp kết nối chặt chẽ giữa logistics, sản xuất công nghiệp và thương mại, từ đó tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hình thành hệ sinh thái nơi các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thể hợp tác, cùng nhau mở rộng quy mô và vươn ra thị trường quốc tế.

Nam Anh