Điện Biên: Cầu treo đứt cáp, xe chở cán bộ xã đi chống bão rơi xuống sông

Sáng 22/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên (Điện Biên) cho biết, cầu treo Pa Thơm bắc qua sông Nậm Núa (bản Pa Xa Lào) bị đứt cáp, khiến một ô tô bán tải và một xe máy rơi xuống sông.

Đứt cáp cầu treo qua sông Nậm Núa, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

Khoảng 8h cùng ngày, sự cố xảy ra khi trên cầu có một ô tô bán tải chở 3 người và một người lái xe máy. Người đi xe máy kịp nhảy xuống, chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi 3 người trên ô tô cùng phương tiện bị rơi xuống lòng sông.

" Người dân trong bản đã kịp thời ứng cứu và đưa các nạn nhân lên bờ an toàn. Trên xe bán tải có 1 cán bộ xã đi cùng 2 người dân đang đi kiểm tra phòng, chống lũ bão ", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo xã Thanh Yên cho biết thêm, lực lượng chức năng đã rào khu vực cầu, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, báo cáo tình hình về tỉnh nhằm đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Đồng thời, chính quyền phân luồng các phương tiện di chuyển qua cầu sắt khu vực hạ du sông Nậm Núa.

Vụ việc khiến 3 người rơi xuống sông, được người dân ứng cứu kịp thời. (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h ngày 22/7, bão số 3 (Wipha) đổ bộ đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình (khu vực Thái Bình, Nam Định cũ). Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Hoàn lưu bão số 3 khiến mưa lớn bao trùm khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong đó, ven biển Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa mưa rất to.

Từ sáng 22/7 đến ngày 23/7, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh cũng hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa thấp hơn nhưng cũng dao động 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 150mm trong 3 giờ. Mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.