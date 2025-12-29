1 người phơi quần áo, cả nhà lần lượt đổ bệnh vì cách làm RẤT SAI

Phơi quần áo vốn là việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, thế nhưng không phải ai cũng ngờ rằng chỉ cần làm sai cách, quần áo dù đã giặt sạch vẫn có thể trở thành nguồn gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt trong các gia đình sống ở chung cư, nhà phố kín gió, những sai lầm khi phơi đồ lại càng dễ xảy ra hơn.

Dưới đây là 6 lỗi phơi quần áo phổ biến, nhiều nhà vẫn làm mỗi ngày mà không hề hay biết, đến khi cơ thể mệt mỏi, da ngứa ngáy, thậm chí trẻ nhỏ hay ốm vặt mới giật mình nhìn lại.

1. Treo quần áo trong nhà vệ sinh cho tiện tay

Vì tiện, rất nhiều người có thói quen giặt xong là treo luôn quần áo trong nhà vệ sinh, nhất là tất, đồ lót hay quần áo mỏng. Lúc đầu tưởng tiết kiệm thời gian, nhưng về lâu dài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi lẽ, nhà vệ sinh vốn là không gian ẩm thấp, thiếu ánh nắng và thông gió kém. Khi quần áo được treo ở đây, chúng không khô hẳn mà chỉ ở trạng thái âm ẩm. Chính môi trường này tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, quần áo dễ có mùi hôi và thậm chí mốc li ti. Đặc biệt, với đồ mặc sát da như đồ lót, áo trẻ em, việc phơi âm trong nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới làn da và sức khỏe.

2. Giặt xong để quần áo trong máy giặt không lấy

Không ít người sau khi giặt xong lại để quần áo nguyên trong lồng máy, nghĩ rằng vài tiếng sau lấy ra cũng không sao. Thế nhưng, chính khoảng thời gian “nghỉ tạm” đó lại khiến quần áo bị nhiễm khuẩn nhanh chóng. Do môi trường bên trong máy giặt kín và ẩm, quần áo để càng lâu càng dễ sinh mùi và vi khuẩn. Thậm chí chỉ sau 1–2 giờ, quần áo đã bắt đầu bị ám mùi khó chịu. Vì vậy, tốt nhất là sau khi máy giặt kết thúc, nên lấy quần áo ra phơi ngay. Nếu lỡ quên quá lâu, hãy giặt lại nhanh một lần nữa rồi mới đem phơi.

3. Treo quần áo sát nhau, thậm chí chồng lên nhau

Khi giặt nhiều đồ cùng lúc, nhiều người có xu hướng treo quần áo sát nhau cho đủ chỗ, thậm chí gập đôi hoặc chồng lớp lên móc. Tuy nhiên, cách làm này vô tình khiến quần áo rất lâu khô. Do không khí không lưu thông được giữa các lớp vải, hơi ẩm bị giữ lại bên trong. Kết quả là quần áo dù phơi nhiều ngày vẫn chỉ khô bề mặt, bên trong vẫn ẩm, dễ sinh mùi mốc. Về lâu dài, quần áo phơi kiểu này không chỉ nhanh xuống cấp mà còn gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khi mặc.

4. Chưa khô đã vội vàng cất vào tủ

Một sai lầm rất hay gặp là chỉ sờ bên ngoài thấy khô liền cất quần áo vào tủ. Trên thực tế, nhiều vị trí dày như cạp quần, ống quần, tay áo, mũ áo nỉ… vẫn còn ẩm nhẹ. Khi quần áo chưa khô hoàn toàn mà đã bị nhốt trong không gian kín như tủ quần áo, mùi ẩm mốc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Không chỉ quần áo đó bị hỏng mùi, mà các món đồ xung quanh cũng dễ bị ám theo. Do đó, trước khi cất, nên kiểm tra kỹ những vị trí dày và khuất gió để đảm bảo quần áo đã khô hoàn toàn.

5. Bỏ quên việc vệ sinh máy giặt

Ít ai nghĩ rằng máy giặt bẩn cũng ảnh hưởng trực tiếp tới việc phơi đồ. Thế nhưng, nếu máy giặt lâu ngày không được vệ sinh, vi khuẩn và cặn bẩn tích tụ bên trong sẽ bám ngược trở lại quần áo. Khi đó, dù có phơi dưới nắng, quần áo vẫn dễ có mùi lạ, thậm chí gây kích ứng da khi mặc. Vì vậy, máy giặt nên được vệ sinh định kỳ khoảng 2–3 tháng một lần để đảm bảo quần áo sau khi giặt thực sự sạch.

6. Giặt và phơi quần áo vào ban đêm

Do bận rộn, nhiều người chọn giặt đồ vào buổi tối và treo phơi ngay trong đêm. Tuy nhiên, ban đêm không có ánh nắng, độ ẩm cao, không khí kém lưu thông khiến quần áo khô rất chậm. Suốt cả đêm, nước trong sợi vải không thoát ra được, tạo điều kiện cho mùi hôi hình thành. Đây cũng là lý do vì sao quần áo phơi ban đêm thường có mùi khó chịu hơn so với phơi ban ngày. Nếu không có máy sấy hoặc chế độ sấy khô, tốt nhất nên giặt và phơi đồ vào ban ngày để quần áo khô tự nhiên và sạch mùi hơn.

Theo Toutiao