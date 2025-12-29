Nữ ý tá 38 tuổi bỏ công việc gắn bó 13 năm, bán nhà để lấy vốn khởi nghiệp: "Tôi thích kinh doanh hơn giữ chặt một ngôi nhà"

Nữ y tá bỏ việc để kinh doanh

Vào một ngày mùa đông ấm áp ở Arizona, tiệm giặt ủi của Cami (tên do CNBC đặt), 38 tuổi, có thể tấp nập khách hàng cho quần áo vào máy giặt và máy sấy, cùng với nhân viên đang làm việc chuẩn bị đồ giặt.

Đối với Cami, việc điều hành công việc kinh doanh này là một sự thay đổi nhịp sống đáng hoan nghênh. Cô vừa là một y tá tại bệnh viện đồng thời điều hành tiệm giặt là từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023. Sau đó, cô nghỉ việc tại bệnh viện.

“Bây giờ, tôi chỉ làm việc khoảng 6 hoặc 6 tiếng một tuần để điều hành tiệm giặt ủi. Nhưng 5 năm trước, tôi đã phải làm việc nhiều hơn để phát triển công việc kinh doanh này", Cami kể lại.

Khi tiệm giặt là phát triển ổn định, cô đã thuê thêm 6 nhân viên. Cami cũng dành khoảng 10 giờ mỗi tuần để tạo và đăng tải video lên mạng xã hội về công việc kinh doanh của mình và kinh nghiệm điều hành nó, cô cho biết thêm.

Theo các tài liệu mà CNBC Make It phân tích, tiệm giặt ủi của Cami đã thu về khoảng 475.000 đô la doanh thu năm 2024, cộng thêm gần 30.000 đô la tiền thuê từ một tiệm làm tóc nằm bên cạnh. Trong đó, Cami cho biết lợi nhuận đạt khoảng 119.000 đô la — một phần được tái đầu tư vào kinh doanh, và 66.000 đô la được dùng trả lương cho cô.

Cô cũng kiếm được khoảng 22.000 đô la từ việc đăng bài trên mạng xã hội trong 6 tháng năm 2024, và đang trên đà tăng trưởng đáng kể — “khoảng 200.000 đô la” — vào năm 2025, Cami nói. Và mặc dù nhớ không khí thân mật ở bệnh viện, cô ấy vẫn thích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như sự tự do mà cô có được khi sở hữu doanh nghiệp riêng.

“Đây là lần đầu tiên tôi có thể ở nhà vào tất cả các ngày lễ, được nghỉ cuối tuần. Công việc kinh doanh đã khiến sự tự do về thời gian của tôi đã thay đổi hoàn toàn”, Cami kể.

Bán nhà để mua cơ sở kinh doanh

Sau 13 năm làm y tá, chủ yếu tại khoa ghép tủy của một bệnh viện lớn, Cami cho biết cô đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Cô chỉ không muốn quay lại trường học để làm điều đó. “Vì vậy, tôi biết rằng, cách duy nhất để thoát khỏi công việc hiện tại là tự kinh doanh,” cô nói.

Cô đã xem xét một vài phương án kinh doanh, bao gồm cho thuê kho chứa hàng và mua một khu nhà di động. Sau đó, cô ấy thấy một tin rao bán tiệm giặt ủi trên một sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp nhỏ.

Cami kể rằng một người bạn đã giới thiệu cô với chủ sở hữu hai tiệm giặt ủi. Cami cho biết cô đã lên kế hoạch mua một doanh nghiệp trong khoảng một năm trước khi thực sự mua, và việc bán nhà để giúp trang trải chi phí là một phần trong kế hoạch đó. Cô đã bán nhà với giá 310.000 đô la vào tháng 4 năm 2020 và chuyển đến sống ở nhà thuê.

Côcũng đã rút thêm 50.000 đô la tiền tiết kiệm để đầu tư cho tiệm giặt ủi vào tháng 10 năm 2020. “Chúng tôi đã vay phần còn lại 100.000 đô la với lãi suất 6% trong hai năm tiếp theo,” Cami nói. Sau đó, cô đã trả hết khoản vay trong khoảng một năm rưỡi. “Bán nhà để kinh doanh không đáng sợ lắm. Tôi hào hứng với việc sở hữu một doanh nghiệp hơn là sở hữu một ngôi nhà.”

Tiệm giặt ủi đã hoạt động hơn 20 năm và “luôn có lãi”, Cami cho biết. Cô đã đầu tư 20.000 đô la vào việc cải tạo như lắp đặt đèn mới, lát sàn và sơn lại để tạo cảm giác ”ấm cúng” hơn. Hiện tại, cô đang trả góp hai khoản vay để mua máy giặt và hai khoản vay mua xe cho dịch vụ nhận và giao đồ giặt của tiệm, tổng cộng “khoảng 4.900 đô la mỗi tháng”, cô nói.

Trong thời gian điều hành tiệm giặt ủi, cô dần giảm số giờ làm việc mỗi tuần tại bệnh viện. Tháng 4/2023, cô mua một căn nhà mới.

Mong muốn nghỉ hưu sớm

Cami không có kinh nghiệm lãnh đạo hay sở hữu doanh nghiệp trước đó, điều mà cô cho là “thử thách lớn nhất”. Cô nói rằng mình thường nghe podcast về kinh doanh, đọc sách và cố gắng tham dự ”ít nhất một hoặc hai hội nghị về ngành giặt ủi mỗi năm” để cập nhật các xu hướng, phần mềm và công nghệ trong ngành.

Một trong những bài học lớn nhất mà cô đã học được là: Hãy kiếm tiền và sử dụng nó để theo đuổi đam mê ngoài công việc, thay vì theo đuổi sự nghiệp xoay quanh đam mê. Trong trường hợp của cô ấy, đam mê là dành thời gian cho những người thân yêu và kiểm soát lịch trình của mình, cô ấy nói: “Những ngày của tôi trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều theo cách đó.”

Theo Hiệp hội Giặt ủi Mỹ , một tiệm giặt ủi trung bình có thể tạo ra dòng tiền từ 15.000 đến 300.000 đô la mỗi năm, và có giá trị thị trường từ 50.000 đến hơn 1 triệu đô la. Cami ước tính rằng cô ấy có thể nghỉ hưu trong khoảng sáu hoặc bảy năm nữa, hoặc tiếp tục sở hữu và thuê người khác điều hành công việc kinh doanh.

“Tôi coi nó như một trò chơi thú vị mà tôi thích chơi. Tôi thích sự năng động khi cố gắng học hỏi thêm để có thể mở rộng quy mô và phát triển nó, Cami nói.”

Theo CNBC﻿