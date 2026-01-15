Diễn biến đáng chú ý ở Novaland

Bốn công ty con của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa đồng loạt hoàn tất mua lại trước hạn 7 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 công ty mua lại trước hạn trái phiếu gồm Công ty TNHH Thành phố Aqua, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Lucky House, Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Gia Đức là doanh nghiệp có giá trị mua lại lớn nhất với 1.300 tỷ đồng, đứng thứ hai là Thành phố Aqua với 1.100 tỷ đồng, xếp thứ 3 là Bất động sản Unity với 1.000 tỷ đồng, cuối cùng là Lucky House với 200 tỷ đồng.

Ngược lại, Novaland tiếp tục bảo lãnh cho Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp khoản vay tại MBBank nhằm thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi bất động sản.

Theo đó, khoản vay có hạn mức tín dụng tối đa là 2.320 tỷ đồng và dư nợ cho vay tại mọi thời điểm tối đa 1.720 tỷ đồng. Mục đích khoản vay là đầu tư, xây dựng và phát triển dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - 2 (phân kỳ Wonderland và Habana Island, dự án NovaWorld Ho Tram) và các hoạt động đầu tư khác đã thực hiện liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty.

Nếu Địa ốc Ngân Hiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khoản vay đến hạn tại MBBank, Novaland cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Địa ốc Ngân Hiệp.

Địa ốc Ngân Hiệp là công ty con thuộc Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ. Ngân Hiệp đang là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram - phân kỳ Wonderland và Habana Island.

Đại diện Novaland cho biết, việc bảo lãnh cho Địa ốc Ngân Hiệp là chiến lược đầu tư dài hạn, phù hợp với định hướng kinh doanh của tập đoàn, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất động sản.

Đến nay, Novaland đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc, các dự án trọng điểm đều đã có bước tiến tích cực về pháp lý, được các ngân hàng trong nước tài trợ và cam kết đồng hành. Novaland đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu tái cấu trúc.

Trước đó, Novaland phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu, tương đương cứ hơn 15.746 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ bị xóa bỏ, đồng thời chủ nợ trở thành cổ đông của NVL. Thời điểm phát hành dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026.

Novaland công bố 2 chủ nợ được hoán đổi thành cổ phiếu lần này. Thứ nhất là Công ty CP NovaGroup, dự kiến nhận hơn 156 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.465 tỷ đồng. Sau phát hành, NovaGroup sẽ nâng sở hữu lên 22,24% vốn NVL.

Thứ hai là Công ty CP Diamond Properties dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111 tỷ đồng. Sau phát hành, Diamond Properties dự kiến nâng sở hữu lên 7,75% vốn điều lệ NVL.

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland cũng thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Bên vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông. Thời hạn chuyển đổi tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tư đến ngày thứ 30 trước ngày đến hạn.

Giá chuyển đổi được tính bằng tối thiểu 115% nhân với giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Số tiền huy động được từ khoản vay sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, triển khai và phát triển các dự án.

Sau khi được đại hội cổ đông thông qua phương án vay, NVL sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, cũng như trình phê duyệt các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.