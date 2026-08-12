Diễn biến mới nhất tại cao tốc hơn 17.700 tỷ rút ngắn từ TPHCM đi Đà Lạt còn 3 giờ do liên danh T&T đầu tư

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng, ngày 11/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có chiều dài 73,6 km, tổng diện tích đất thu hồi 621 ha, ảnh hưởng đến 2.537 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Đến ngày 8/8/2026, toàn tuyến đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2.451 hộ, với tổng kinh phí gần 3.165 tỷ đồng, trên diện tích 545,361 ha, đạt 97% số hộ và 87,8% diện tích cần phê duyệt. Trong đó, năm 2025 đã phê duyệt phương án cho 2.330 hộ, diện tích 513 ha; năm 2026 tiếp tục phê duyệt thêm 121 hộ, diện tích 31,7 ha.

Hiện còn khoảng 351 hộ với diện tích 32,1 ha chưa hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường. Trong số này, 275 hộ thuộc diện phê duyệt bổ sung và 76 hộ thuộc diện phải lập, phê duyệt phương án mới.

Đến nay, các địa phương Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội và Hiệp Thạnh đã hoàn thành phê duyệt 100% hồ sơ. Một số địa phương vẫn còn diện tích cần tiếp tục hoàn tất, trong đó Gia Hiệp còn khoảng 10,5 ha, Ninh Gia 20,79 ha, Phường 1 Bảo Lộc 0,37 ha; riêng Đức Trọng còn 1 hộ chưa phê duyệt phương án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng, nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, mục tiêu của tỉnh là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương trong tháng 9/2026.

Được biết, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương được đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Liên danh T&T – Phương Trang (FUTA Group) – Phương Thành là nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được vận hành, thu phí trong 19 năm 10 tháng trước khi chuyển giao cho Nhà nước quản lý.﻿