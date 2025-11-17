Diễn biến mới nhất vụ lừa đảo do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu

Tại một sự kiện mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, đối tượng cùng với Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạn tài sản quy mô cực lớn.



Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ Ngọ về Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, đồng thời thu hồi số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Cả hai đối tượng cầm đầu, Ngọ và Nam, đều đã sa lưới. Chiến công này được các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đánh giá cao, bởi nhiều quốc gia từng gặp khó khăn với mô hình tội phạm tương tự.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Trước đó, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và phối hợp Cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước.

Đến 15/8/2025, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cảnh sát Thái Lan và các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Ngô Thị Thêu khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam (bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan trục xuất về nước).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021, Nam và Ngọ đã bắt tay với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Tại TPHCM, chúng lập một công ty "bình phong" rồi mở rộng thêm 44 văn phòng trên cả nước, gồm 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng ở các địa phương khác.

Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, các công ty "ma" vẫn tuyển nhân viên để triển khai hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh.

Nhóm lừa đảo còn tạo lập và điều hành 5 trang web giao diện tiếng Anh nhằm đánh lừa nhà đầu tư rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín.

Thực chất, toàn bộ hệ thống đã được lập trình sẵn và gắn trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng do nhóm điều hành quản lý. Những "sàn giao dịch" này cũng được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 - nền tảng giao dịch tài chính phổ biến toàn cầu.

Để vận hành trơn tru, các đối tượng phân chia nhân sự thành nhiều bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Mỗi bộ phận hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau, tiếp cận nạn nhân chủ yếu qua Zalo, Telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của chúng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Thời gian đầu, nạn nhân được "cho ăn lãi", thậm chí rút được tiền, nhằm tạo cảm giác an toàn.

Để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, bước đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy nã quốc tế 4 bị can. Thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/9, thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Tổng trị giá thu hồi khoảng 5.315 tỷ đồng.