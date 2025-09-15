Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông 37 tuổi ở TP.HCM trình báo mất gần 30 cây vàng trên ô tô

15-09-2025 - 15:30 PM | Sống

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được nghi phạm trộm gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở phường Phú Lợi (TP.HCM).

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nghi phạm trong vụ ông H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) trình báo mất gần 30 cây vàng.

Qua điều tra, công an truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm, thu hồi tang vật. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra, làm rõ vụ việc. Trước đó, anh D. trình báo mất trộm gần 30 cây vàng ở trong xe ô tô.

Anh D. cho biết khuya 6/9, anh điều khiển ô tô bán tải chở người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi). Sau khi người bạn này vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe. Đến sáng hôm sau, một số người dân đi đường thấy tài xế ngủ trên xe mở cửa nên gọi dậy. Lúc này, anh D. kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại.

Sau đó, anh D. xin trích xuất camera gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh D. nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an. Theo trình báo của anh D., số lượng trang sức bằng vàng bị mất gần 30 cây vàng.

Báo mất gần 30 cây vàng khi đậu ô tô trước cửa nhà bạn để ngủ: Camera phát hiện một nhân vật hành động lạ

Theo Minh Tuệ/VTCnews

