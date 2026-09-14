Diễn biến mới tại ‘siêu’ dự án gần 10.000 tỷ do Sun Group đầu tư tại nơi được ví như “Đảo Ngọc” của một tỉnh miền Trung

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến về tiến độ triển khai dự án Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc).

Theo Sở Xây dựng, dự án được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1069 ngày 2/4/2026. Đến ngày 15/5/2026, Sở Xây dựng đã ký hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái Sun Group).

Dự án được triển khai tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành, với diện tích sử dụng đất khoảng 162 ha.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đến nay, UBND phường Trương Quang Trọng đã ban hành các thông báo thu hồi đất và trao thông báo đến người có đất bị thu hồi. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo kế hoạch.

Các thủ tục liên quan đến tái định cư, đánh giá tác động môi trường và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng đang được các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện theo quy định.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận sự phối hợp của Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương. Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan, hoàn thiện báo cáo rà soát và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu đẩy nhanh kiểm kê, xác định nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất. Trước mắt, đơn vị ưu tiên diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp, đất hạ tầng và những khu vực đã đủ cơ sở để lập, phê duyệt phương án bồi thường. Đồng thời, tiếp tục rà soát nguồn gốc đất ở và các trường hợp liên quan.

Các cơ quan chức năng liên quan cũng được yêu cầu khẩn trương xác định nhu cầu, vị trí và quỹ đất tái định cư phục vụ dự án. Nghiên cứu phương án bố trí các khu tái định cư cần phù hợp định hướng phát triển đô thị, đồng bộ hạ tầng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Song song đó, các đơn vị chủ động khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khởi công dự án theo kế hoạch.

Toàn cảnh Đảo Ngọc (nguồn ảnh: Chu Lai).

Được biết, dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) do liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái Sun Group) làm chủ đầu tư.

Khu đô thị này có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 162 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng. Dự án có vị trí nằm tại Đảo Ngọc - đây là cù lao nằm giữa sông Trà Khúc, có vị trí được đánh giá đẹp bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí đất ở đa dạng loại hình. Cụ thể, đất xây dựng nhà ở liền kề gồm gần 300 căn, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng; hơn 1.900 căn chung cư xây thô, hoàn thiện cơ bản; khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội xây dựng hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, dự án còn có trên 1.270 lô đất ở liền kề và 585 lô đất ở biệt thự. Ngoài quỹ đất ở, khu đô thị cũng dành diện tích cho đất thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện 8 năm kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Dự án hướng tới tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc, hình thành biểu tượng đô thị bên sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tăng cường khả năng kết nối và lưu thông giữa hai bờ sông.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng hỗn hợp, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với phát triển nhà ở. Qua đó, hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, kết nối hài hòa với cảnh quan xung quanh, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững.