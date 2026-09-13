Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây công trình 5 sao nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, có tên thương mại Vinhomes Green Paradise. Dự án được khởi công ngày 19/4/2025, quy mô 2.870ha, nằm tại khu vực Long Hòa và Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM.

Trong quy hoạch đại đô thị này, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour được giới thiệu tại phân khu The Paradise, khu vực được định hướng phát triển các chức năng thương mại, tài chính, du lịch và nghỉ dưỡng.

Landmark Harbour được định vị là cảng tàu quốc tế 5 sao, phục vụ các tàu du lịch và du thuyền quốc tế. Công trình hướng đến việc đón các chuyến tàu du lịch danh tiếng thế giới cùng những siêu du thuyền của giới thượng lưu.

Khác với mô hình cảng chỉ phục vụ hoạt động cập bến, Landmark Harbour được giới thiệu theo hướng một điểm đến du lịch, kết hợp các chức năng thương mại, ẩm thực, hội nghị, sự kiện và không gian văn hóa, nghệ thuật.

Landmark Harbour được định hình như một cảng tàu quốc tế 5 sao – nơi đón những du thuyền sang trọng, các chuyến tàu du lịch danh tiếng thế giới.

Theo đó, khu vực cảng được định hướng tích hợp bến du thuyền quốc tế, các nhà hàng và cửa hàng thương mại, không gian tổ chức hội nghị, triển lãm, lễ hội biển cùng những hoạt động phục vụ khách du lịch và cư dân.

Ngoài cảng tàu quốc tế 5 sao, Vinhomes Green Paradise còn có biển hồ nước mặn Paradise Lagoon hơn 800 ha, Nhà hát Sóng Xanh, VinWonders rộng 122ha và các phân khu nghỉ dưỡng.

Hiện nay, trên công trường Vinhomes Green Paradise, hàng nghìn phương tiện và nhân lực vẫn làm việc liên tục làm việc. Nhiều hạng mục từ san lấp, làm đường, xây dựng nhà thấp tầng đến hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đang đồng loạt triển .

Tại phân khu Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình, nhiều căn bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các tuyến đường nội khu, hồ nước, bãi biển và hệ thống kỹ thuật cũng dần hiện rõ.

Sau hơn 1 năm khởi công, hơn 76% khối lượng san lấp toàn dự án đã hoàn thành, trong khi khu vực quy hoạch tòa tháp 108 tầng cũng đã bắt đầu lộ diện trên mặt bằng.