Nợ vay của doanh nghiệp bất động sản niêm yết tăng hơn 60.000 tỷ đồng chỉ sau 1 quý, lên mức cao nhất 15 quý

Theo các số liệu được S&I Ratings tổng hợp, nợ vay của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục mở rộng trong quý II/2026, tổng dư nợ vay đạt 360.240 tỷ đồng, tăng 20,3% so với quý trước (+60.897 tỷ đồng), đưa tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu lên 0,72 lần từ 0,61 lần cuối quý I/2026, mức cao nhất trong 15 quý gần nhất.

Tỷ trọng nợ dài hạn lên 67,3% tổng dư nợ từ 63,1% quý trước, cho thấy dòng vốn phục vụ giải ngân triển khai và phát triển dự án chứ không phải áp lực xoay vòng thanh khoản ngắn hạn.

S&I Ratings cho biết, Vinhomes (VHM) vay thêm hơn 50.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 82% toàn bộ mức tăng của ngành, trong khi Novaland (NVL) tăng hơn 4.000 tỷ đồng.

Xét trong phạm vi thống kê 31 doanh nghiệp bất động sản niêm yết của S&I Ratings, tổng doanh thu đạt 137.271 tỷ đồng (+150,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 57.669 tỷ đồng (+349,6%), nhưng 86% doanh thu và 90% lợi nhuận tập trung ở VHM.

Loại VHM, doanh thu 30 doanh nghiệp còn lại gần như đi ngang (−3,7% so với cùng kỳ) trong khi lợi nhuận sau thuế vẫn tăng chủ yếu nhờ thu nhập tài chính đột biến.

Trái phiếu doanh nghiệp: bất động sản chiếm 46,5% lượng phát hành mới

Khi dòng vốn tín dụng hạn chế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II/2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh từ hoạt động phát hành và giao dịch thứ cấp.

Theo S&I Ratings, tính toán trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt khoảng 275,4 nghìn tỷ đồng, trong đó bất động sản đạt 128,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 46,5% tổng phát hành.

Riêng quý II/2026, bất động sản phát hành 102,4 nghìn tỷ đồng (+228% so với cùng kỳ), chiếm 43,8% thị trường theo thống kê của chúng tôi. Đáng chú ý, 83,9% lượng phát hành bất động sản trong quý II/2026 tới từ 3 ông lớn Vingroup, Masterise và Sun Group.

Lãi suất phát hành trái phiếu đang thể hiện xu hướng tăng rõ rệt tại 2026. Lãi suất phát hành bình quân của nhóm bất động sản đạt khoảng 11,4% trong quý II và 11,3% trong 6 tháng đầu năm 2026, với mức cao nhất lần lượt là 12,5% và 13,5%.

Tổng giá trị đáo hạn trái phiếu bất động sản trong năm 2027 đạt 156.521 tỷ đồng, tăng 16% so với giá trị đáo hạn năm 2026. Lĩnh vực bất động sản cũng ghi nhận 28 lô trái phiếu chậm trả với giá trị 28.558 tỷ đồng trong 2026, trong đó Novaland, Vạn Thịnh Phát, Hưng Thịnh...chiếm chủ yếu với 19.120 tỷ đồng.