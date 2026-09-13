Một thành viên Pi Group được chuyển mục đích hơn 1 ha đất nông nghiệp làm khu đô thị An Phú

Phối cảnh dự án Picity Central Park.

UBND TPHCM vừa có quyết định cho phép Công ty TNHH Picity Central Park chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị An Phú tại phường An Phú, TPHCM.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng là gần 10.478m², trong đó có hơn 7.064m² đất trồng cây lâu năm và gần 3.414m² đất trồng cây hàng năm khác.

Phần diện tích này được kết hợp với khoảng 320m² đất ở tại đô thị, qua đó hình thành tổng diện tích thực hiện dự án gần 10.798m².

Trong tổng diện tích dự án, phần đất ở tại đô thị có diện tích hơn 10.353m² được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 19/6/2075.

Đáng chú ý, hơn 444m² còn lại là đất giao thông thuộc hành lang an toàn đường bộ tuyến cao tốc TPHCM - Chơn Thành. Phần đất này được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Theo yêu cầu của UBND TPHCM, Picity Central Park phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung của khu vực và bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Diện tích đất giao thông này không được sử dụng vào mục đích kinh doanh.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện các thủ tục về đất đai. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với Sở Tài chính, Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan để xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai dự án, việc xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được duyệt và thực hiện chức năng quản lý dự án nhà ở theo quy định.

Doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất cùng các khoản thuế, phí liên quan khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tìm hiểu, khu đô thị An Phú có tên thương mại là Picity Central Park, được Pi Group phát triển và giới thiệu ra thị trường từ quý III/2026.

Dự án có quy mô 2 block cao 39 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.800 căn hộ cao cấp.

Việc được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng gần 1,05 ha đất nông nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý về đất đai của dự án.

Công ty TNHH Picity Central Park được thành lập vào tháng 11/2023, đặt trụ sở tại phường An Phú, TPHCM. Đây là doanh nghiệp thành viên của Pi Group.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến đầu năm 2025, vốn điều lệ được nâng lên 640 tỷ đồng.

Cơ cấu thành viên góp vốn gồm Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư sở hữu 67,141%; bà Hồ Thị Tâm sở hữu 32,836% và bà Bùi Thị Lý sở hữu 0,023%.

Ông Nguyễn Trọng Đồng hiện là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH Picity Central Park.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư cổ đông sở hữu tỷ lệ chi phối tại Picity Central Park cũng là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Pi Group.

Theo giới thiệu của Pi Group, Đầu tư Phát triển Gia Cư được thành lập từ năm 2009 và là chủ đầu tư dự án Picity High Park rộng khoảng 8,6 ha tại phường Thạnh Xuân, TP.HCM (quận 12 cũ).

Picity High Park có quy mô 6 block, cung cấp tổng cộng khoảng 2.466 căn hộ, cùng 36 căn nhà phố liên kế.