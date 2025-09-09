Diễn biến mới vụ 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Phước Thắng, TP HCM

Ngày 9-9, UBND phường Phước Thắng (TP HCM) đã tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn sau nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Đây là công trình cuối cùng trên tổng số 120 công trình vi phạm xây dựng trật tự đô thị đã được UBND phường Phước Thắng phát hiện và xử lý trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng công bố các quyết định cưỡng chế công trình vi phạm

Trường hợp bị cưỡng chế là công trình của ông N.V.T. Cụ thể, ông T. đã tổ chức dựng nhà container, hàng rào lưới, trụ sắt, cột bê tông với diện tích vi phạm khoảng 100 m² trên khu đất nông nghiệp thuộc phường Phước Thắng, không phù hợp quy hoạch và không được cấp phép xây dựng.

Theo Quyết định 189/QĐ-CCXP ngày 28-7-2025 của UBND phường Phước Thắng, hành vi của ông T. vi phạm Luật Đất đai và Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chủ tịch UBND phường đã ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất và buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm

Trước đó, UBND phường Phước Thắng đã nhiều lần ban hành thông báo, vận động chủ công trình tự giác tháo dỡ. Ngày 19-8, ông T. có đơn cam kết tự tháo dỡ trước ngày 8-9 nhưng không hoàn thành, buộc chính quyền phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Theo UBND phường Phước Thắng, trong 2 tháng qua, phường Phước Thắng đã xử lý dứt điểm 118/120 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai. Riêng 2 trường hợp phát sinh khiếu kiện, nhưng đến nay đã có cơ sở pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đây là trường hợp cuối cùng trong tổng số 120 trường hợp vi phạm tại phường Phước Thắng phát hiện trong thời gian qua được xử lý

UBND phường Phước Thắng cũng kiến nghị UBND TP HCM, Sở Xây dựng về việc đối với các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/1.000 đề nghị hủy bỏ những dự án chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân. Riêng các đồ án Quy hoạch 1/500 đề nghị sớm thu hồi, hủy bỏ, điều chỉnh một số dự án, đồ án chậm triển khai…

Phường cũng kiến nghị xem xét, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan.