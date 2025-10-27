Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới vụ hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ

27-10-2025 - 15:10 PM | Thị trường

Nhiều container sầu riêng bị ách tắc trong khâu xét nghiệm khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải bán lại dưới 50% giá vốn, thiệt hại tiền tỉ.

Ngày 27-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho hay với sự vào cuộc nhanh chóng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các container sầu riêng bị kẹt trên đường hoặc chưa xét nghiệm đã được xử lý nhanh chóng.

Các doanh nghiệp đã có thể xuất hàng trở lại và phần nào yên tâm hơn.

Tuy nhiên, theo ông Trung, những lô hàng bị kẹt trước đó vẫn bị thiệt hại rất lớn.

"Doanh nghiệp mua tuyển chọn hàng loại A để xuất khẩu nhưng chờ kết quả xét nghiệm quá lâu phải quay đầu bán nội địa với giá hàng chợ (loại C), chỉ bằng 50% giá. Mỗi container có giá khoảng 2 tỉ đồng, nên thiệt hại là không nhỏ" – ông Trung nói.

Tại Đắk Lắk, ông Đ.T., chủ vựa sầu riêng trên Quốc lộ 29, cho biết các vựa hoạt động cầm chừng, chủ yếu bán cho thị trường trong nước và một số thị trường ngoài Trung Quốc. "Do tiêu thụ khó, vựa phải tuyển hàng kỹ hơn; nhiều quả trước đây tính loại A nay chỉ còn loại B, loại B xuống loại C, mỗi loại cách nhau 20.000 đồng/kg. Nhiều thương lái từng đặt cọc giá cao, giờ giá giảm bất ngờ phải năn nỉ nhà vườn giảm giá để khỏi mất tiền cọc" – ông T. chia sẻ.

Về phía nông dân, nhiều nhà vườn đang neo trái trên cây chờ giá tốt hơn, chỉ thu hoạch những quả chín hoặc sắp rụng để tránh thất thoát.

Diễn biến mới vụ hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ- Ảnh 1.

Tiêu thụ sầu riêng đang giai đoạn khó khăn

Trước những khó khăn của ngành, hiện giá sầu riêng vẫn chưa tăng trở lại. Tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại VIP đang được thu mua ở mức 90.000 đồng/kg; loại A 78.000 – 85.000 đồng/kg; loại B 60.000 – 65.000 đồng/kg; loại kem, hàng dạt 27.000 – 30.000 đồng/kg.

Tại miền Tây, sầu riêng Ri 6 loại A có giá khoảng 80.000 đồng/kg; loại B 65.000 đồng/kg; loại C 45.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

So với đầu tháng 10-2025, mặt bằng giá hiện giảm 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Dù mức giảm khiến nông dân thiệt hại đáng kể nhưng tính chung toàn vụ, chi phí sản xuất vẫn bảo đảm lợi nhuận.

Cục Trồng trọt lên tiếng việc 'tắc' gần 2.000 container sầu riêng

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá giảm 1/3, Trung Quốc tăng mạnh ‘bắt đáy’ một mặt hàng từ Việt Nam: Xuất khẩu gần cán mốc 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương của thế giới

Giá giảm 1/3, Trung Quốc tăng mạnh ‘bắt đáy’ một mặt hàng từ Việt Nam: Xuất khẩu gần cán mốc 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương của thế giới Nổi bật

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay Nổi bật

Thị trường ô tô ế ẩm, vì sao lượng xe nhập khẩu vẫn tăng mạnh?

Thị trường ô tô ế ẩm, vì sao lượng xe nhập khẩu vẫn tăng mạnh?

13:51 , 27/10/2025
Giống lúa CT16 “Made in Việt Nam” đang gây bão tại Cuba: Vì sao được lựa chọn trồng?

Giống lúa CT16 “Made in Việt Nam” đang gây bão tại Cuba: Vì sao được lựa chọn trồng?

13:48 , 27/10/2025
Vì sao Bãi Tôm viral khắp TikTok mà vẫn không "trụ" nổi?

Vì sao Bãi Tôm viral khắp TikTok mà vẫn không "trụ" nổi?

13:46 , 27/10/2025
Chiếc iPhone "đập hộp" rẻ nhất vừa tăng giá

Chiếc iPhone "đập hộp" rẻ nhất vừa tăng giá

12:51 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên