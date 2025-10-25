Kiến nghị khẩn việc ách tắc sầu riêng ở Đắk Lắk

Ngày 24/10, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk - xác nhận vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng vụ năm nay.

Theo báo cáo của hiệp hội, từ ngày 11/10, các đơn vị được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng đã phải tạm dừng do lỗi bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Sự việc này khiến việc kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu bị đình trệ trên diện rộng. Trong khi đó, Đắk Lắk đang trong giai đoạn thu hoạch rộ, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày.

Xe container chở sầu riêng nằm dài trên đường.

Việc tạm ngưng kiểm nghiệm khiến gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu. Nhiều doanh nghiệp buộc phải dừng thu mua, giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh, nông dân đối mặt nguy cơ trái chín rụng đầy vườn mà không tiêu thụ được.

Không chỉ thiệt hại về sản lượng, tình trạng ách tắc này còn kéo theo chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp và người dân.

“Tình hình này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp thu nhập của hàng ngàn nông dân, mà còn có thể gây mất uy tín của ngành sầu riêng Việt Nam, hình ảnh quốc gia, tác động tiêu cực đến vị thế và thương hiệu của ngành nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế”, trích báo cáo của hiệp hội.

Hoạt động thu mua, xuất khẩu sầu riêng Đắk Lắk đang gặp khó khăn.

Trước tình hình cấp bách, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, khẩn trương khôi phục hoạt động của các phòng xét nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, ưu tiên xử lý hồ sơ tại khu vực Tây Nguyên - Đắk Lắk.

Thiết lập cơ chế "ưu tiên nhanh" cho các mẫu xét nghiệm trong thời điểm cuối vụ nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp và nông dân.

Ủy quyền tạm thời cho các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực tại địa phương, được Bộ thẩm định, để đảm bảo chuỗi sản xuất - tiêu thụ - xuất khẩu không bị gián đoạn.

Các sở, ngành phối hợp cùng Hiệp hội rà soát thiệt hại, ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân bị ảnh hưởng.

Như Tiền Phong phản ánh, những ngày qua, hoạt động thu mua và xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk - địa phương có diện tích sầu riêng lớn của Việt Nam rơi vào cảnh đìu hiu.

Giá sầu riêng giảm sâu, nhiều kho thu mua đóng cửa, trong khi các thương lái tạm ngưng giao dịch do vướng thủ tục xét nghiệm và kiểm dịch. Tình trạng đình trệ kéo dài không chỉ khiến hàng ngàn nông dân lao đao giữa vụ thu hoạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng đến uy tín ngành sầu riêng Việt Nam.