Diễn biến mới vụ Liên đoàn Bóng đá Argentina bị Mỹ điều tra: Dấu vết 300 triệu USD, máy bay riêng và du thuyền hạng sang

Dòng tiền 300 triệu USD và những nghi vấn quanh công ty tại Florida

Trong lúc đội tuyển Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) lại đối mặt với một cuộc điều tra tài chính quy mô lớn tại Mỹ.

Tâm điểm của vụ việc là dòng tiền khoảng 300 triệu USD được cho là đã đi qua hệ thống ngân hàng Mỹ, cùng những nghi vấn liên quan đến mạng lưới doanh nghiệp, máy bay riêng và các khoản chi tiêu xa xỉ.

Theo Miami Herald, dẫn lời các nguồn tin thực thi pháp luật quen thuộc với cuộc điều tra tại Washington D.C. và Miami, các cơ quan liên bang Mỹ đang xem xét khả năng AFA có liên quan đến hành vi gian lận tài chính và rửa tiền.

Trước đó, tờ La Nación của Argentina đưa tin các công tố viên liên bang Mỹ cùng đặc vụ FBI đã bắt đầu thu thập lời khai, tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của AFA.

Trọng tâm của cuộc điều tra là TourProdEnter LLC, một công ty được thành lập tại bang Florida vào tháng 8/2021 và được cho là đóng vai trò đại diện thương mại quốc tế cho AFA.

Claudio Tapia, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina

Theo các tài liệu được báo chí Argentina tiếp cận, từ năm 2022 đến giữa năm 2024, gần 300 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản của TourProdEnter tại nhiều ngân hàng lớn của Mỹ như: Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, PNC Bank và Synovus Bank.

Khoản tiền này được cho là đến từ những hoạt động kinh doanh hợp pháp của AFA như: Hợp đồng tài trợ, bản quyền thương mại và các trận đấu giao hữu quốc tế.

Việc các liên đoàn thể thao sử dụng công ty trung gian để quản lý doanh thu quốc tế vốn không phải điều bất thường.

Tuy nhiên, điều khiến giới điều tra đặt câu hỏi là cơ chế phân chia lợi nhuận giữa AFA và TourProdEnter.

Theo La Nación, hợp đồng giữa hai bên được cho là cho phép TourProdEnter nhận 30% doanh thu quốc tế sau thuế của AFA, đồng thời hưởng thêm 10% hoa hồng liên quan đến chi phí hậu cần.

Từ năm 2022 đến 2024, công ty này được cho là đã quản lý ít nhất 260 triệu USD doanh thu của AFA. Tuy nhiên, các hồ sơ được công bố chỉ thể hiện một phần khoản tiền có liên quan rõ ràng đến các hoạt động cụ thể, khiến cơ quan chức năng đặt câu hỏi về việc số tiền còn lại đã được sử dụng như thế nào.

Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc điều tra là dấu vết của những khoản chi tiêu xa xỉ.

Các tài liệu tại tòa án Argentina cho thấy một phần dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều bên trung gian và bị nghi liên quan đến: thuê máy bay phản lực tư nhân, các khoản thanh toán liên quan đến du thuyền hạng sang và một vụ điều tra riêng về biệt thự tại Pilar, Argentina.

Những khoản chi này chưa được kết luận là vi phạm pháp luật, nhưng đang trở thành trọng tâm để các nhà điều tra xác định liệu nguồn tiền có được sử dụng đúng mục đích hay không.

Sau khi vụ việc được truyền thông đặt câu hỏi, Bank of America xác nhận đã chấm dứt quan hệ với khách hàng liên quan nhưng không tiết lộ lý do cụ thể.

Trong khi đó, Citibank từ chối bình luận, còn JPMorgan Chase cho biết chưa thể xác minh độc lập các cáo buộc.

Dấu vết tại Mỹ, vụ kiện pháp lý và nguy cơ đối với AFA

Không chỉ xuất hiện trong hệ thống ngân hàng, dấu vết tài chính liên quan đến AFA còn được phát hiện trong các hồ sơ doanh nghiệp và bất động sản tại bang Florida.

Theo các tài liệu mà tạp chí Inc. tiếp cận, TourProdEnter có liên hệ với nhiều doanh nghiệp khác tại Florida. Trong đó, RentalTourEnter LLC từng mua một văn phòng tại thành phố Aventura với giá khoảng 880.000 USD vào tháng 3/2022.

Ngoài ra, nhiều công ty khác như: Xilux Corp., Xulix II Corp., Dilnay LLC hay Marmasch LLC cũng xuất hiện trong các hồ sơ có sự trùng lặp về địa chỉ hoặc nhân sự liên quan.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy những công ty này trực tiếp nhận tiền từ AFA, nhưng sự chồng chéo về cơ cấu sở hữu đang khiến giới chức tiếp tục mở rộng điều tra.

Song song với cuộc điều tra của Mỹ, một vụ kiện dân sự tại bang Georgia cũng đang thu hút sự chú ý.

Nguyên đơn là doanh nhân Argentina Guillermo Tofoni, người hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị thể thao. Ông đang kiện AFA liên quan đến một hợp đồng tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế.

Tofoni cho rằng TourProdEnter được sử dụng để thu tiền từ các trận đấu và hợp đồng thương mại của AFA, vì vậy ông yêu cầu tòa án Mỹ buộc Ngân hàng Synovus cung cấp hồ sơ tài khoản của công ty này.

Phía TourProdEnter phản đối yêu cầu trên, cho rằng các tài liệu ngân hàng có thể bị sử dụng cho những vụ án hình sự khác tại Argentina.

Thẩm phán Clay Land sau đó cho phép tiếp cận các hồ sơ này nhưng giới hạn phạm vi sử dụng. Các tài liệu chỉ được phép phục vụ vụ kiện dân sự hiện tại, trừ khi có quyết định khác từ tòa án.

Hiện doanh nhân Guillermo Tofoni tiếp tục đề nghị được sử dụng các hồ sơ ngân hàng trong bốn vụ án hình sự tại Argentina liên quan đến các nghi vấn gian lận quản lý, trốn thuế, rửa tiền và gian lận kế toán.

Tuy nhiên, đến nay Mỹ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào . Bộ Tư pháp Mỹ chưa xác nhận cuộc điều tra, FBI từ chối bình luận, trong khi luật sư của TourProdEnter khẳng định các lãnh đạo công ty chưa bị truy tố tại Argentina.

Vụ việc diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm khi Argentina đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup 2026, giải đấu được FIFA kỳ vọng tạo ra khoảng 11 tỷ USD doanh thu với tổng quỹ thưởng 871 triệu USD.

Theo các chuyên gia quản trị thể thao, nếu những nghi vấn được chứng minh, vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của AFA mà còn gióng lên hồi chuông về tính minh bạch trong quản lý tài chính của các liên đoàn bóng đá.

Trước đó, AFA cũng từng vướng các nghi vấn liên quan đến thuế, rửa tiền và minh bạch tài chính nhưng đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Đến nay, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng và được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi liên quan đến dòng tiền hàng trăm triệu USD cùng hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ.

Nguồn: inc, insidersport