Trung Quốc bất ngờ ban lệnh cấm xuất khẩu heli

Thông báo cho biết biện pháp này được ban hành theo Luật Ngoại thương của Trung Quốc, nhưng không nêu rõ áp dụng cho thị trường cụ thể nào hoặc có trường hợp miễn trừ hay không. Điều này đồng nghĩa lệnh cấm nhiều khả năng áp dụng đối với toàn bộ hoạt động xuất khẩu heli ra nước ngoài.

Heli - sản phẩm phụ của quá trình sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), là nguyên liệu đầu vào quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, như: Sản xuất chất bán dẫn, thiết bị y tế và ngành hàng không vũ trụ.

Nguồn cung heli toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng trong những tháng gần đây do cuộc xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran, khiến một cơ sở sản xuất lớn tại Qatar phải đóng cửa, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Theo dữ liệu của nhà cung cấp thông tin hàng hóa Trung Quốc SCI99, Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào nguồn heli nhập khẩu, với hơn 80% nguồn cung đến từ nước ngoài.

Ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit (EIU), nhận định lệnh cấm xuất khẩu có thể xuất phát từ việc nguồn cung heli vẫn trong tình trạng rất khan hiếm, dù căng thẳng do cuộc chiến ở Iran gần đây đã hạ nhiệt.

“Tôi cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Trung Quốc muốn bảo đảm hoạt động sản xuất của các nhà sản xuất chip trong nước như ChangXin Memory Technologies (CXMT) không bị gián đoạn, trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ trên toàn cầu đang tăng mạnh”, ông Xu nói.

CXMT hiện là nhà sản xuất bộ nhớ DRAM lớn nhất của Trung Quốc.