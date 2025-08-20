Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025: Gợi mở chiến lược – Đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 18/8/2025 tại khách sạn Sheraton Saigon, VietinBank đã tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 với chủ đề "Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu". Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách cùng hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây không chỉ là nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về thương mại quốc tế mà còn là diễn đàn chia sẻ chiến lược thiết thực, giúp cộng đồng doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục thay đổi.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo VietinBank nhấn mạnh rằng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức mới. Xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng, sự điều chỉnh chính sách thương mại từ các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận. VietinBank mong muốn thông qua diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn thông tin cập nhật, phân tích chuyên sâu và định hướng hành động cụ thể, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thương mại.

Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. Phiên thứ nhất tập trung làm rõ tác động của chính sách thương mại và thuế quan của Hoa Kỳ đến xuất khẩu Việt Nam, đồng thời cảnh báo về những rủi ro liên quan đến gian lận xuất xứ và các biện pháp phòng vệ thương mại, phân tích hiện tượng "chuyển tải trung gian" và khuyến nghị doanh nghiệp thực hiện các biện pháp tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng, chủ động chuẩn hóa hồ sơ xuất xứ cũng như đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào một số ít thị trường lớn.

Các chuyên gia đầu ngành phiên thứ nhất

Phiên thứ hai đi sâu vào cơ hội cho khu vực sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Các chuyên gia đi sâu phân tích làn sóng dịch chuyển dòng vốn và đơn hàng toàn cầu đang mở ra khả năng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng kịp thời các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ nghiêm ngặt, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn để thích ứng linh hoạt với yêu cầu của thị trường quốc tế, từ việc ứng phó thế nào với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại, cho đến định hướng sản phẩm khi thị trường xuất khẩu thay đổi. Các chia sẻ không chỉ mang tính phân tích, mà còn đưa ra giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng ngay vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của mình.

Các chuyên gia đầu ngành tại phiên thứ 2

Diễn đàn đã mang lại thông tin cập nhật về chính sách và xu hướng thương mại quốc tế, mà còn mang đến giá trị thiết thực ở ba khía cạnh. Trước hết là bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô và dòng chảy thương mại, giúp doanh nghiệp định vị rõ vị thế của mình. Tiếp đến là phân tích chuyên sâu với các dữ liệu và dẫn chứng cụ thể, mang lại cái nhìn hệ thống và tầm nhìn chiến lược. Và quan trọng nhất, diễn đàn đã gợi mở các giải pháp hành động từ kiểm soát xuất xứ, chuẩn hóa quy trình sản xuất đến đa dạng hóa thị trường – những bước đi thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với phần chia sẻ của các chuyên gia, VietinBank cũng giới thiệu các giải pháp tài chính và sản phẩm dịch vụ được thiết kế riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Điều này khẳng định vai trò của VietinBank không chỉ là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện, mà còn là đối tác chiến lược, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các kế hoạch kinh doanh mới.

Chương trình được các khách mời đánh giá cao tính thiết thực khi vừa cung cấp thông tin cập nhật, vừa đưa ra phân tích sâu sắc và gợi mở giải pháp chiến lược phù hợp với bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động. Với cách tiếp cận toàn diện – từ cung cấp thông tin, phân tích xu hướng đến giới thiệu các công cụ tài chính hỗ trợ – Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 do VietinBank tổ chức đã khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong dòng chảy thương mại toàn cầu.